Bozova pompaj sulama 2. kısımda test suyu bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Bozova pompaj sulama 2. kısımda test suyu bırakıldı

23.04.2022 19:58
Bozova pompaj sulama 2. kısımda test suyu bırakıldı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yapılan pompaj sulaması 2. kısım ana kanalına test suyu bırakıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde yapılan pompaj sulaması 2. kısım ana kanalına test suyu bırakıldı.

DSİ kente yaptığı yatırımlarla Şanlıurfa'nın mümbit topraklarını suyla buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temini ile derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, yapımı tamamlanan Bozova pompaj sulama 2. kısımda test suyu bırakıldı.

Bozova pompaj sulaması 2. kısım yapım işi ile Bozova-Hilvan- Karaköprü sınırları içinde kalan 109 bin 580 dekar arazi modern tarım yöntemleri ile sulanması ve yıllık 52 milyon TL gelir artışı hedefleniyor.

YORUMLAR
500
Beyazgül Bozova'da temaslarda bulundu Beyazgül Bozova'da temaslarda bulundu Son dakika: Giresun'da DSİ yatırımları devam ediyor Son dakika: Giresun'da DSİ yatırımları devam ediyor

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bozova pompaj sulama 2. kısımda test suyu bırakıldı - Son Dakika


Son Dakika
19:56 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Arka kapı diplomasisi işliyor
19:38 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Garo Paylan'a sert tepki: Bu, ahlaksız bir tekliftir
19:33 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Reading'i farka boğdu!
19:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde 23 Nisan dolayısıyla çocukları kabul etti
19:00 Fatih Karagümrük, Giresunspor'u 2-1 mağlup etti!
18:58 Ak Partili Şamil Tayyar'dan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu karşılaştırması: Birinde aydınlık diğerinde karanlık var
18:20 Öğretmen, "En sevdiğim öğrenci kutuda" dedi, öğrenciler duygulandı
18:15 Spor Toto Süper Lig'de Göztepe küme düştü!
17:56 Nwakaeme'nin Trabzonspor'dan istediği astronomik maaş ortaya çıktı
17:27 Yılmaz Vural'a yöneltilen "Fenerbahçe'de hocalık yapmak ister misin?" sorusuna verdiği cevap güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2022 20:04:46. #1.11#
SON DAKİKA: Bozova pompaj sulama 2. kısımda test suyu bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement