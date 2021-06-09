Üye Girişi
Bozova'ya belediye tarafından 6 sera yapılıyor - Son Dakika

Bozova'ya belediye tarafından 6 sera yapılıyor

09.06.2021 15:17
Bozova'ya belediye tarafından 6 sera yapılıyor, System.String[]

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, belediye ile GAP BKİ başkanlığı arasında imzalanan protokolle 6 adet sera yapılacak.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde, belediye ile GAP BKİ başkanlığı arasında imzalanan protokolle 6 adet sera yapılacak. Seralar tamamlandığında yüzlerce kişi iş sahibi olacak.

Bozova Belediyesi, ilçeye yatırım için her geçen gün projelerine bir yenisini eklemeye devam ediyor. En son olarak GAP Bölge Kalkınma İdaresi Müdürlüğüne sunulan 6 adet birer dönümlük sera projesinin protokolün imzaları Şanlıurfa Valiliği'nde düzenlenen törenle atıldı.

Şanlıurfa Valiliği'nde düzenlenen imza törenine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Mehmet Açıkgöz, Bozova İlçe Kaymakamı Akın Oruç, Bozova Belediyesi adına Başkan Yardımcısı İlhan Ziro katılarak imzaları attılar. Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mehmet Açıkgöz arasındaki imzalar ise GAP BKİ başkanlığında düzenlenen programda atıldı.

Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy, göreve geldiği ilk günden bu yana özellikle istihdama yönelik olarak başlatmış olduğu proje destekli yatırımlara yenisini ekledi. Bozova Belediyesi, ilçede istihdama yönelik olarak Kırmızıpınar Mahallesi'nde 6 adet birer dönümlük sera için GAP Bölge Kalkınma İdaresine vermiş olduğu projenin imzaları atıldı. Düzenlenen protokol sonrasında bir açıklamada bulunan Bozova Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Ziro, "Bozova Belediyesi istihdam projelerine tüm hızıyla devam ediyor. Ayakkabı fabrikasının temelinin atılmasının üzerinden henüz bir hafta geçmeden GAP İdaresi Bölge Müdürlüğüne sunulmuş olan 6 adet birer dönümlük sera projesinin protokolü imzalandı. Bu kapsamda ilçemiz Kırmızıpınar Mahallesi'nde kurulacak olan 6 adet sera ilçemiz kadınları ve gençlerine yönelik ekonomik açıdan çok ciddi katkıda bulunacaktır. Belediye Başkanımız Suphi Aksoy'un öncülüğünde Bozova Belediyesi proje belediyesi olarak anılmaya başlandı. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.

Projeyle birlikte ilçede 6 adet sera kurulacak ve seralarda yüzlerce insan iş sahibi olacak. - ŞANLIURFA

Bozova'ya belediye tarafından 6 sera yapılıyor
Bozova'ya belediye tarafından 6 sera yapılıyor

Mehmet Açıkgöz, Şanlıurfa, Hisarcık, Bozova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bozova'ya belediye tarafından 6 sera yapılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Futbol maçının ortasına inen paraşütçüye hakemden sarı kart! İşte izleyenleri tebessüm ettiren o anlar 17:44 Futbol maçının ortasına inen paraşütçüye hakemden sarı kart! İşte izleyenleri tebessüm ettiren o anlar Trabzonlu kadın, hemşehrisi Ekrem İmamoğlu'nu görünce sevinç çığlıkları attı 17:37 Trabzonlu kadın, hemşehrisi Ekrem İmamoğlu'nu görünce sevinç çığlıkları attı Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi 17:28 Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi
Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti 17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti Film gibi olay! Annesi bildiği kadın ölüm döşeğinde 17:19 Film gibi olay! Annesi bildiği kadın ölüm döşeğinde "Evlatlıksın" dedi Ali Koç, TFF'ye isyan etti! Gündemde ilk hafta maçlarına çıkılmaması var 16:59 Ali Koç, TFF'ye isyan etti! Gündemde ilk hafta maçlarına çıkılmaması var
Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı 16:30 Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı Son Dakika: Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim 15:38 Son Dakika: Caddeleri sel bastı, araçlar sürüklendi! Ankara yağmura teslim

Son Dakika Haberleri
17:28 Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler
17:28 Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi
17:27 Otomobil adeta uçtu! 3 pazarcının korkunç şekilde öldüğü kaza görüntülendi
17:25 Ukrayna'nın EURO 2020'de giyeceği formayı Rusya, UEFA'ya şikayet etti
17:22 Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek
17:15 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı
17:04 MASAK, SBK Holding ile ilgili 2 farklı rapor düzenlendiği iddialarını yalanladı
16:58 Ali Koç, TFF'ye isyan etti! Gündemde ilk hafta maçlarına çıkılmaması var
16:56 Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor
16:29 Galatasaray'a vedasının ardından Şener Özbayraklı, Başakşehir ile sözleşme imzaladı
Servet değerinde tazminat! Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon euro ödeyecek Servet değerinde tazminat! Volkswagen'in eski CEO'ları şirkete toplam 288 milyon euro ödeyecek         
17:46
Kaptan müsilajların arasında kaldı! Jandarma yaşanan can pazarına müdahale etti Kaptan müsilajların arasında kaldı! Jandarma yaşanan can pazarına müdahale etti         
17:41
Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler Thodex'in kurucusunun evine icra için gittiler, elleri boş döndü! Avukatın yeni hedefi ünlü isimler         
17:29
Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi Sokak ortasında birbirlerine girdiler! Genç kızların kavgasını, erkekler film gibi izledi         
17:28
Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek Araç muayene gecikme bedellerine yeni düzenleme geldi! 1 yıllık borç için 205 yerine 14 TL ödenecek         
17:23
65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı 65 bin kişi oy kullandı! Twitter anketinden Kılıçdaroğlu'na kötü haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 71, 8 oy aldı         
17:15
Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor Kansere yenik düşen sanatçıya büyük saygısızlık! Selma Gürbüz'ün eserleri izinsiz sergileniyor         
16:57
İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde İstanbul'da seyir halindeyken cayır cayır yandı! Lüks araç kullanılmaz halde         
15:57
'7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm '7 bin liraya çalışacak işçi bulamıyorum' dedi, sonra kıvırdı: Benle uğraşmayın ben köylüyüm         
15:35
Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım Kaldığı otel ortaya çıkan Sedat Peker adres değiştirme kararı aldı: Uzun bir yolculuğa çıkacağım         
15:06
Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi Esra Erol çileden çıktı! Canlı yayına çıkan kadının çocuklarını istismar ettiği iddia edildi         
14:51
Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum Gözlerinin önünde anneleri öldürüldü: Sabaha kadar evde çıplak gezdiler, anneme ne yaptılar bilmiyorum         
14:51
Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü Minik Ahmet, oturmak istediği mermerle beraber betona düştü! İhmal yüzünden böyle öldü         
14:49
5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu! 5 gündür aranıyordu, genç kız gönderdiği video ile herkesi şoka soktu!         
14:26
Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı Kocasının, 4 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürdüğü Hacer'in yaşadıklarını ablası anlattı: Sırtında 60 bıçak izi vardı         
13:37
İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak! İnşaat işçisinin çektiği video sosyal medyayı ayağa kaldırdı: Bu evlerde insan yaşayacak!         
10:08
Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam Eşi bir kadınla el ele görüntülenen Kibariye'den hayrete düşüren açıklamalar: Her erkek aldatır, bilmem neler için yuvamı yıkmam         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 17:56:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozova'ya belediye tarafından 6 sera yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement