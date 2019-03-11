Son Dakika Haberleri: Boztepe Çankaya'nın Gözbebeği Olacak

Boztepe Çankaya'nın Gözbebeği Olacak

1 saat önce

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Boztepe Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu.

Boztepe Çankaya'nın Gözbebeği Olacak, System.String[]
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Boztepe Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Taşdelen, Boztepe'de yapılacak yeni yatırımlar hakkında bölge halkını bilgilendirdi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Boztepe Mahallesi halkıyla buluştu. Mahalle meydanında Boztepeliler ile bir araya gelen Taşdelen, Çankaya Belediyesinin 5 yıl boyunca tarihinin en büyük yatırım planıyla kalkındığını, bir 5 yıl daha aynı şekilde ve kararlılıkla çalışarak Çankaya'yı daha da ileri taşıyacaklarını vurguladı. Boztepe halkının sorunlarını dinleyen, çözüm üreten Taşdelen, bölgede kadınlar, çocuklar, yaşlılar için yapılacak merkezler hakkında bilgi verdi. Boztepe'nin yeni dönemde yeni projeler ile Çankaya'nın önemli semtlerinden biri olacağına dikkat çeken Taşdelen, "Boztepe'de yapacağımız çalışma ile kazanan halk olacak, siz olacaksınız. Boztepe'de herkes hak ettiğini alacak" ifadelerine yer verdi.

Mahallede bulunan belediyenin arazilerini sosyal donatı alanları olarak değerlendireceklerini belirten Taşdelen, bölge halkının istekleri doğrultusunda; kreş, Çankaya Evi, park alanları yapılacağı bilgisini paylaştı. Taşdelen'in 5 yıl içerisinde ürettiği hizmetlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren vatandaşlar ise Taşdelen'e teşekkür etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:06 Kaynak: İHA

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