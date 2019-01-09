Son Dakika Haberleri: Boztepe'de Poşet ile Kayak Keyfi

Boztepe'de Poşet ile Kayak Keyfi

1 saat önce

Ordu'da yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından, kentin turistik mekanları arasında yer alan Boztepe'de yaklaşık 60 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı, öğrencilerin ve vatandaşların eğlence mekanı haline geldi.

Boztepe'de Poşet ile Kayak Keyfi, System.String[]
Ordu'da yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından, kentin turistik mekanları arasında yer alan Boztepe'de yaklaşık 60 santimetreye kadar ulaşan kar kalınlığı, öğrencilerin ve vatandaşların eğlence mekanı haline geldi.

Ordu'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı yer yer 80 santimetreye kadar ulaştı. Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kapanan mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürürken, bazı mahallelerde elektrik kesintileri de meydana geldi. Çalışmaların özellikle yüksek kesimlerde yoğun bir şekilde devam ettiği Ordu'da, kartpostallık görüntüler de oluştu.

Şehrin turistik mekanlarından olan ve 520 rakıma sahip Boztepe'de, kar kalınlığı yaklaşık 60 santimetreye kadar ulaştı. Bu anı değerlendirmek isteyenler, teleferikle ve özel araçlar ile Boztepe'ye ulaştı. Öğrencilerin de yoğun olduğu Boztepe'de vatandaşlar, kar topu oynamayı, poşetlerle kaymayı ve fotoğraf çekinmeyi de ihmal etmedi. Kar nedeniyle, Boztepe'ye özel araçları ile çıkmaya çalışan bazı vatandaşlar, yolda zor anlar da yaşadı.

Öğrenciler, okuldaki ders stresini atmak için Boztepe'ye çıktıklarını belirterek, keyifli zaman geçirdiklerini ifade etti. Boztepe'nin, kış manzarasıyla daha da güzel olduğunu dile getiren öğrenciler, kent merkezinde kar olmadığı için burayı tercih ettiklerini ifade etti. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

Ordu, Kar, Boztepe, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Eski Bakan İdris Naim Şahin, CHP ve İYİ Parti'nin Ortak Adayı Olmak İstemiş İkinci El Araç Alımında Ekspertiz Raporu 1 Nisan'dan İtibaren Zorunlu Olacak

Geçen Sene Ordu'da Teleferiğin Taşıdığı Yolcu Sayısı 55 İlin Nüfusunu Solladı Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2019 16:20:20. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Boztepe'de Poşet ile Kayak Keyfi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]