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Boztepe Hasat Festivali yapıldı

50 dakika önce

Kırşehir'in Boztepe ilçesinde 8. Hasat Festivali düzenlendi.

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Kırşehir'in Boztepe ilçesinde 8. Hasat Festivali düzenlendi.

Boztepe Belediyesinin ev sahipliğindeki festivalde vatandaşlar yöresel ürünleri sergiledi, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, etkinlikteki konuşmasında, Hasat Festivali başta olmak üzere kültürel etkinliklerin ilçenin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirtti.

Kırşehir'den ve diğer ilçelerden çok sayıda vatandaşın festivale katıldığını aktaran Boztepe Belediye Başkanı Hüseyin Takan da ilçede sosyal ve kültürel etkinlikleri devam ettirmek istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından çeşitli gösteriler, yerel sanatçıların müzik dinletisi sunduğu festivalde Emel Taşçıoğlu ile Mustafa Özarslan da konser verdi.

Festivale, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Vali Yardımcısı Ramazan Yıldırım, ilçe ve belde belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kırşehir, Boztepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 12:12 Kaynak: AA
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