Boztepe'nin Zirvesinde Villa Turizmi

Ordu'nun Altınordu ilçesinin yanı başında denizden 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'nin zirvesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), tarafından desteklenen ve tamamen doğayla uyumlu olacak şekilde gerçekleştirilen 11 dairelik 5 adet villa...

Ordu'nun Altınordu ilçesinin yanı başında denizden 530 metre yüksekliğindeki Boztepe'nin zirvesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), tarafından desteklenen ve tamamen doğayla uyumlu olacak şekilde gerçekleştirilen 11 dairelik 5 adet villa tipi otel ve 1 adet restoran inşaatı tamamlandı.



'Dört Mevsim Bulutlara Dokunun Projesi' kapsamında 11 bin 159 metrekare alan üzerinde inşa edilen villa ve oteller yakın zamanda içerisinde turizmin hizmetine sunulacak. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Boztepe sadece Ordu'nun değil Karadeniz'in de önemli turizm merkezlerinden biri haline gelmeye başladı. Coğrafi konum itibariyle dünya üzerinde kente hakim olma noktasında ender zirvelerden biri olarak gösterilen Boztepe, gerçekleştirdiğimiz çeşitli projelerimizle turistik değerine değer katmaya devam ediyor" dedi.



Tamamen doğayla uyumlu olarak gerçekleştirilen 'Dört Mevsim Bulutlara Dokunun' projesinde her katı ayrı daire olacak şekilde 227 metrekarelik 3 adet 3 katlı A tipi villa ve 228 metrekarelik 2 adet tek daireli dubleks B tipi villa yapıldığını belirten Tekintaş, 2 kat olarak projelendirilen 603 metrekare toplam büyüklüğündeki restoran binasında ise restoran bölümüyle birlikte balkon, teras ve çocuk oyun alanlarının da yer aldığını belirtti.



Peyzaj çalışmaları sonlandırıldığında projenin tamamen biterek hizmete hazır hale geleceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, "Projemiz sayesinde hem özel orman alanını koruyup kollayacağız hem de bu alanı vatandaşlarımızın ve turizmin istifadesine sunacağız. Yapılan çalışmalarla birlikte Ordu'muza yakışır bir Boztepe'yi ortaya çıkaracağız. Bu tip irili ufaklı dokunuşlarla Boztepe, adından sıkça söz ettiren ve merak uyandıran bir görünüme kavuşacak" ifadelerini kullandı. - ORDU

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