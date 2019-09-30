Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon'un turistik mekanlarından Boztepe'ye "Boztepe Seyir Terası Projesi" yapmaya hazırlanıyor.

Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO), Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odası yetkilileriyle görüşerek, proje konusunda sivil toplum örgütlerinin görüşünü alıyor.

Proje kapsamında şehrin tüm güzelliklerinin seyredilebileceğini vurgulayan Genç, projenin şehrin en hakim noktasına yapılacağını söyledi.

Genç, Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Beder önderliğinde yapılan tasarım ve planların belli bir aşamaya geldiğini belirterek, "Yapılacak seyir terası Trabzon'a yeni bir turistik değer kazandıracaktır." dedi.

"Boztepe Seyir Terası Projesi"nin geçtiğimiz dönemde programa alındığını ve bu dönemde de revize edilerek, proje kitapçığında yer aldığını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Çok önem verdiğimiz bir proje. Teknik ekiplerimiz Başkan Yardımcımız Erdoğan Beder önderliğinde projeyle ilgili plan ve tasarımlarını yapmış durumda. Biz de sivil toplum örgütlerimizi ziyaret ederek hem projemizi anlatıyoruz hem

de projemizle ilgili meslek odalarının görüş ve düşüncelerini alıyoruz. Bu konuda bütün kent paydaşlarımızın fikri bizim için çok önemli. Çünkü projenin, Trabzon'a yeni bir turistik değer katacağını ve yeni bir cazibe alanı oluşturacağı için projemizin mütekamil bir eser olarak ortaya çıkmasını istiyoruz."

Genç, proje kapsamında eleştiri ve görüşlere açık olduklarını dile getirerek, "Özellikle de bu işin teknik kısmını çok iyi bilen mimar ve mühendis odalarının değerlendirmeleri bizim için çok önemlidir. Proje farklı turist profillerine hitap edecek tarzda yapılacak. Ahi Evren Kentsel Tasarım Projesi, Kurtuluş ve Muhacirlik Müzesi ile Kızlar Manastırı devamında yeni bir seyir rotasını içeren projenin hayata geçmesi ile şehrimiz mevcutların olduğu kadar farklı turist profillerinin de çekim merkezi olacaktır." diye konuştu.

"Proje şehrin turizmine yeni bir ivme kazandıracak"

"İstanbul'da Eyüp Sultan, Bursa'da Emir Sultan gibi Trabzon'da da bu değerimiz şüphesiz Ahi Evran Veli'dir." diyen Genç, şöyle devam etti:

"Şehrimizin bu manevi önderini, şehrin balkonu olarak görülen Boztepe'de yeni bir proje ile yaşatmak istiyoruz. Bu amaçla halkımızın alanı daha nitelikli kullanımını sağlamak için 'Boztepe Ahi Evran Kentsel Tasarım Projesi'ni hayata geçireceğiz. Şehrimizin panaromik olarak izlenebildiği Boztepe eteklerinde, Kızlar Manastırı'nın olduğu kısma kadar, yöremize has bitki ve ağaçlarla süslenmiş yürüyüş yolları ve fotoğraf çekim alanları yapacağız."

Genç, projenin şehrin turizmine yeni bir ivme kazandıracağını düşündüklerini vurgulayarak, "O nedenle herkesin görüş ve önerileri bizim için önemlidir. Bütün kent paydaşlarımızı bu sürece katılmaya davet ediyoruz. Projeyi incelesinler, kendi fikirlerini ve yorumlarını beyan etsinler." şeklinde konuştu.

Projeyle ilgili beğenisini dile getiren TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, projenin hayata geçirilmesi halinde Trabzon'un simge projelerinden biri olacağını söyledi.