Boztepe'ye 20 milyon liralık yatırım

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinin en önemli turistik alanlardan biri olan 530 rakımlı Boztepe'nin turistik cazibesinin artırılması için 20 milyon liralık yatırım yapıldığını açıkladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu ilçesinin en önemli turistik alanlardan biri olan 530 rakımlı Boztepe'nin turistik cazibesinin artırılması için 20 milyon liralık yatırım yapıldığını açıkladı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun en önemli turizm ve cazibe merkezlerinden biri olan Boztepe'ye ulaşımı kolaylaştıracak sıcak asfalt yol çalışmasını inceledi. Boztepe'ye yapılan ve yapılacak yatırımlarla ilgili ilgililerden bilgi alan Güler, Boztepe yolunun birkaç yıl öncesine kadar dar ve bakımsız olduğuna dikkat çekti. Güler, son yapılan çalışmalarla Boztepe yolunun genişletildiğini ve daha konforlu hale getirildiğini belirtti. Yolun daha hızlı ve kolay ulaşılabilir hale getirilmesinin yanı sıra Macera Park ve 'Dört Mevsim Bulutlara Dokunun Projesi' kapsamında inşa edilen doğayla uyumlu 11 dairelik, 5 adet villa tipi otel ile 1 adet restoranın inşaatlarının da bölgeye ayrı bir cazibe kazandıracağını kaydeden Başkan Güler, "Bu üç yatırım tamamen Ordu Büyükşehir Belediyesi imkanlarıyla gerçekleştirildi. Boztepe yolu için bugüne kadar 11 milyon lira, Macera Park için yaklaşık 3 milyon lira ve inşaatı bitirilme aşamasına gelen 11 dairelik, 5 adet villa tipi otel ile 1 adet restorandan oluşan turistik tesisler için yaklaşık 4 milyon lira harcandı. Yani Boztepe'nin cazibesinin arttırılması için yaklaşık 20 milyon liralık bir yatırım yapıldı" dedi.



Boztepe'nin cazibesi artıyor



Başkan Güler, şöyle konuştu:



"Boztepe yabancı misafirlerimiz için turistlik bir destinasyondu. Burayı süratli bir şekilde başka bir yardım almadan kendi imkanlarımız ile yaptık. Büyükşehir Belediyemizin imkanlarıyla bitirdik. Dolayısıyla halkımız bugünden itibaren Boztepe'ye rahat bir şekilde çıkabilecekler. Hem gezintilerini sağlayabilecekler hem de Ordu'nun tüm güzelliğini oradan rahatlıkla seyredebilecekler. Boztepe'ye ulaşım sağlayan teleferiğin de saatlerini değiştirdik. Sabah daha erken saate, gece de daha geç saate alarak daha fazla turistin ve hemşehrimizin buraya rahat bir şekilde çıkmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla ekonomimize de büyük bir katkı sunmuş oluyoruz. Bundan sonraki hedefimiz ise ikinci bir destinasyon alanımız olan yer Çambaşı Yaylası olacak. Burayı da süratli bir şekilde bitiriyoruz. Bu şekilde Ordumuzun güzelliklerini sadece hemşehrilerimiz değil gelen misafirlerde görmüş olacaklar. Hem de zenginliğimiz artacak."



Otoban gibi yol



Çalışmalarına 2017 yılında başlanan ve toplam uzunluğu 7,2 km, genişliği 11 m olan Boztepe yolu çalışmaları kapsamında 40 bin metreküp kazı, 15 bin metreküp dolgu, 22 bin 500 metreküp taş duvar imalatı, 50 m menfez ve 120 m betonarme duvar imalatı gerçekleştirildi. 2018 yılı sonuna kadar 4,60 km'si sıcak asfalta kavuşturulan yolun kalan 1,60 km'lik kısmında süren çalışmalar da dün itibariyle tamamlandı. Devamında bulunan ve mevcut durumda sıcak asfalt olan 1,25 km'lik kısımda ise yağmur suyu ve yol genişletme çalışması yapılması planlanıyor. - ORDU

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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