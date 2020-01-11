Boztepe'ye 5 yıldızlı proje - Son Dakika
Son Dakika Güncel Boztepe'ye 5 yıldızlı proje - Son Dakika

Boztepe'ye 5 yıldızlı proje

7 saat önce

Karadeniz Bölgesi ve Ordu'nun en önemli cazibe merkezlerinden olan Boztepe'nin zirvesinde yapılan yenileme çalışmaları sürüyor.

Boztepe'ye 5 yıldızlı proje, System.String[]

Karadeniz Bölgesi ve Ordu'nun en önemli cazibe merkezlerinden olan Boztepe'nin zirvesinde yapılan yenileme çalışmaları sürüyor.


'Ordu'nun şehir terası' olarak adlandırılan, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in 'Ordu'nun misafir odası' olarak nitelendirdiği Boztepe'de 'Dört Mevsim Bulutlara Dokunun Projesi' kapsamında, 11 dairelik 5 adet villa tipi otel ile 1 adet restoranın yapımı tamamlandı.


Beş aşamadan oluşan projenin ilk aşaması bitirildikten sonra ikinci ve üçüncü aşamaya geçildi. Yerli ve yabancı turistlerin Boztepe'ye çıktığında ilk ziyaret ettiği alan olan zirve alanı trafikten arındırılarak yayalaştırılıyor. Halen alt yapı çalışmalarının sürdüğü proje tamamlandığında üst yapısı trafiğe kapalı alan olarak inşa edilecek. Bu çalışmanın ardından üçüncü aşama olan yöresel ürünlere ait satış birimleri inşa edilecek. Bu iki çalışmanın bitirilmesiyle Boztepe'nin zirvesi yöresel ürünlerin bulunduğu ve yayalaştırılmış bir halan haline dönüştürülerek turistik cazibesi arttırılacak.


Projenin dördüncü aşamasında Boztepe'yi arkadan dolaşacak ikinci bir alternatif yol güzergahı, beşinci aşamada ise seyir terası inşa edilecek.


Ordu Büyükşehir Belediyle Başkanı Mehmet Hilmi Güler, turizm alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Hem doğal güzelliklerimizi ön plana çıkarmak, hem de tarihi değerlerimizi turizme kazandırmak için çalışmalar yapıyoruz" dedi. - ORDU

Mehmet Hilmi Güler, Karadeniz Bölgesi, Boztepe, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:27 Kaynak: İHA
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