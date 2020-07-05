"Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terasları Projesi" onay aşamasında - Son Dakika

"Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terasları Projesi" onay aşamasında

Ortahisar Belediyesinin, Trabzon'un en çok gezilen yerlerinden Boztepe için hazırladığı "Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terasları Projesi"nin onay aşamasında olduğu bildirildi.

Ortahisar Belediyesinin, Trabzon'un en çok gezilen yerlerinden Boztepe için hazırladığı "Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terasları Projesi"nin onay aşamasında olduğu bildirildi.

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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, yaptığı yazılı açıklamada, Boztepe'nin Trabzonlular ile Trabzon'u ziyarete gelen yerli ve yabancı turistler için en uğrak yerlerden biri olduğunu belirtti.

Yapılması planlanan projesi tamamlandığında şehrin en cazip noktalarından biri olacağına işaret eden Genç, "Proje, bölgenin doğal ve tarihi niteliğine uygun yapılacak. Seçim vaatlerimiz arasında yer alan projenin tasarım aşamasını tamamlayarak, onaylanması için Trabzon Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderdik. Gerekli değerlendirme süreci tamamlandıktan sonra bir aksilik olmaması halinde projemizi ihaleye çıkaracağız." ifadesini kullandı.

Genç, Trabzon Büyükşehir Belediyesinin de aynı bölgede farklı bir projeyi hayata geçireceğine dikkati çekerek, ikisinin de içerik itibarıyla birbirini tamamlayan projeler olduğunu aktardı.

Çalışmaların Boztepe'nin doğal yapısına minimum müdahaleyle gerçekleştirilecek şekilde planlandığını, yürüyüş platformunun yaklaşık 1 kilometre olacağını anlatan Genç, şunları kaydetti:

"Projenin ana giriş noktası Boztepe tesislerinin otopark alanında yer alacak. Alternatif girişin Kızlar Manastırı girişi ile bağlantısı sağlanacak. Platformun yürüyüş aksının genişliği 3 metre olup, seyir noktalarında bu genişlik 20 metreye kadar çıkacak. Yürüyüş platformunda 100 metrekarelik 2 kafeterya inşa edilecek. Platform boyunca yaklaşık 19 noktada manzara gözlem terasları planlandı. Bunların 3'ü cam teras olacak. Seyir teraslarının yüksekliği 5 ya da 10 metre olacak. Teraslar doğaya minimum zarar verilmesi için ayaklar üzerine yapılacak. Platform boyunca arazinin uygun yerlerine seyir basamakları, oturma, dinlenme ve yaslanma alanları yapılacak."

Ortahisar, Trabzon, Boztepe, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 14:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Boztepe Yürüyüş Platformu ve Seyir Terasları Projesi' onay aşamasında - Son Dakika

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