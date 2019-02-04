Bozuk Aküler İlkokul Mezunu Mucidin Gelir Kapısı Oldu

Batman
'da, ilkokul mezunu Muhammed Karataş
, bitki ve temizlik ürünlerinden elde ettiği karışımla ömrünü yitirmiş aküleri yeniden çalıştırmayı başardı. Kozluk
ilçesine bağlı Gümüşörgü köyünde doğan Karataş, ilkokulu okuduktan sonra aile bütçesine katkı sunmak için çobanlık yapmaya başladı.
Bir süre sonra işsiz kalan Karataş, ailesiyle birlikte 1999'da Batman'a geldikten sonra, hamallık yaparak, inşaatlarda çalıştı.
Üç ay önce evde bozulan ışıldağını tamirciye götüren ve para sıkıntısı yaşadığı için ışıldağı tamir ettiremeyen Karataş, ışıldağını tamir etmeye çalıştı.
Elektrik ve elektroniğe merakı olan Karataş, ağaç yapraklarını kaynatarak içine belirlediği aralarında çamaşır suyunun da olduğu bazı temizlik ürünlerini de karıştırarak bir sıvı elde etti.
Elde ettiği sıvıyı şırınga yardımıyla ışıldağın aküsüne boşaltan Karataş, ışıldağı çalıştırmayı başardı.
Daha sonra kentteki hurdacıları dolaşan Karataş, ömrünü yitirmiş bozuk aküleri 1-2 liraya satın almaya başladı.
Karataş, evde hazırladığı karışımlarla yeniden çalıştırdığı aküleri 10 liraya satmaya başladı.
Karataş, sattığı akülerle hem ailesini geçindiriyor hem de 2 çocuğunu okutuyor.
AA muhabirine konuşan 30 yaşındaki Muhammed Karataş, köyden göç ettikten sonra bir türlü işlerinin rast gitmediğini söyledi.
Elektrik, elektroniğe merakının olduğunu anlatan Karataş, şunları kaydetti:
"Bir ara evdeki ışıldağım bozuldu. Bunu tamir etmek istedim. Yaprak toplayıp suda kaynattım, içine temizlik maddelerinden oluşturduğum bir karışımı da ilave ettim. Ortaya çıkan sıvıyı ışıldağın aküsüne koyarak ışıldağı çalıştırmayı başardım."
Hurdacıları gezerek aküleri satın alıyor
Hurdacıları dolaşarak aküleri satın aldığını aktaran Karataş, "Hurdacıları gezerek hurda aküleri topluyorum. 2 liraya aldığım aküler, karışımla birlikte bana maliyeti 3 liraya geliyor. Bunları 10 liraya satıp ailemi geçindiriyorum. 50'ye yakın sattım. Şuan da işlerim çok güzel. Bütün bunlar evdeki ışıldağımın bozulmasıyla aklıma geldi. İş yoktu, bozulan ışıldağı kendime iş yaptım, uğraştım ve başardım." ifadelerini kullandı.
Karataş, çalışmalarını evin mutfağında yürüttüğü için zaman zaman eşinden fırça yediğini de dile getirdi.
Karataş, şunları kaydetti:
"Tek eksiğim çalışma alanım yok, ondan dolayı mutfakta yapıyorum o da zor oluyor. Bu işe girdiğimi duyan akrabalarım da bozulan ışıldak akülerini bana getirmeye başladı. Zaman zaman eşim tepki de gösteriyor ama başka çalışacak yerim yok. Yetkililerden isteğim bana yer vermeleridir."