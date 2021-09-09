Bozuk çıkan telefonunu iade etmek istedi, satıcı tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika

7 Eylül saat 20.30 sıralarında Esenyurt İstiklal Mahallesi Doğalgaz Sokak üzerinde yaşanan olayda, iddiaya göre Togo uyruklu Romeo E., satın aldığı telefonun bozuk çıkması üzerine satıcıları arayarak, telefonu iade etmek istediğini söyledi.

200 METRE İLERİDE YERE DÜŞTÜ

Sokak üzerinde bir araya gelen satıcı ve Romeo E. arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın giderek büyümesi üzerine telefon satıcısı yanında getirdiği bıçak ile genci göğüs ve bacaklarından bıçakladı. Aldığı yaraların ardından kaçmaya başlayan Romeo E., 200 metre ileride yere düştü

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kan kaybının da etkisi ile bayılan genci gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Romeo E., ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

SON ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Polis ekiplerinin ise saldırganı yakalamak için çalışmaları devam ediyor. Gencin son anlarını bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Görüntülere gencin kanlar içinde yerde yatması ve sağlık ekiplerinin müdahalesi yansıdı.