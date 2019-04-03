Bozuk Olan Şehitlik Yolu Yapılacak
1 saat önce
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde protokol üyeleri Büyükaslıhanlar köyünde bulunan Üç Tepeler Şehitliği'ne giden bozuk yol üzerinde incelemelerde bulundu.
Kütahya
'nın Dumlupınar
ilçesinde protokol üyeleri Büyükaslıhanlar köyünde bulunan Üç Tepeler Şehitliği'ne giden bozuk yol üzerinde incelemelerde bulundu.
İlçe Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, Jandarma
Komutanı Mustafa Çelik
, Emniyet Amiri İbrahim Kurt
ile beraber, Dumlupınar tanıtım faaliyetleri kapsamında olan Büyükaslıhanlar köyünde bulunan Üç Tepeler Şehitliği'ne giden yol üzerinde incelemelerde bulundu.
Kaymakam Abdülkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Gerek tur'la birlikte gelen ziyaretçi araç girişinin yapılamadığı için, gerekse kişisel yapılan ziyaretlerdeki ulaşım ve park sorununu çözme adına, mevcut yolun dışında kalan, diğer yol üzerinden şehitliğe ulaşımın sağlanması yönünde çalışmalarla alakalı istişarelerde bulunulduk. Üzerinde çalıştığımız projenin amacı, yapılan ziyaretleri daha kolay ve daha keyifli hale getirerek ziyaretçiler üzerinde olumlu izler bırakmaktır ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:43 Kaynak: İHA
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