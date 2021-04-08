Bozuk ormanlık alanlar 'Yeşil Altın'a dönüyor - Son Dakika

Bozuk ormanlık alanlar 'Yeşil Altın'a dönüyor

08.04.2021 13:09

Bozuk ormanlık alanlar 'Yeşil Altın'a dönüyor -Manisa'nın Selendi ilçesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bozuk ormanlık alanlardaki menengiç ağaçları aşılanarak Antep fıstığı üretimine başlandı -Selendi Fıstığı olarak bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlenirken İzmir Orman...

Bozuk ormanlık alanlar 'Yeşil Altın'a dönüyor

-Manisa'nın Selendi ilçesinde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bozuk ormanlık alanlardaki menengiç ağaçları aşılanarak Antep fıstığı üretimine başlandı

-Selendi Fıstığı olarak bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlenirken İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 37 hektarlık alanda çalışmalar yürütülecek

-Selendi'de Orman Köylüsüne "Yeşil Altına" Sahiplik Sertifikası Verildi

MANİSA - Manisa'nın Selendi ilçesinde halk arasında piyasa değerinin yüksek olmasından dolayı 'Yeşil altın' olarak adlandırılan Antep fıstığının bozuk orman alanlarında üretilmesi için orman köylüsü 25 aileye tahsis sertifikası verildi. Mülkiyeti Orman Bölge Müdürlüğünde olmak üzere ağaçların bakımları ve meyveleri orman köylüsüne devredilirken üretilen Antep fıstıklarının 'Selendi fıstığı' adı altında hem ekonomiye hem de ilçe tanıtımına katkı sağlanacak.

Manisa'nın Selendi İlçesi Çortak Köyü'nde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından 2016 yılında başlatılan bozuk orman alanlarındaki menengiç ağaçlarına Antep fıstığı aşılaması çalışmasına sahip çıkan orman köylüsüne orman teşkilatı tarafından ağaçların meyve üretim haklarına sahip olma sertifikaları verildi. '5 bin köye, 5 bin gelir getirici orman' projesi kapsamında orman köylüsünü yerinde kalkındırarak refah düzeyini arttırmak üzere yürütülen çalışma orman köylüsünden de büyük ilgi görüyor.

Selendi ilçesi Çortak Mahallesinde gerçekleştirilen sertifika dağıtım etkinliğine Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Belediye Başkanı Nurullah Savaş, Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan ve Selendi Orman İşletme Şefi Sait Akgün katıldı.

Demirci Orman işletme Müdürü Tayfun Doğan sertifika dağıtımı öncesi yapılan çalışmaya ilişkin bilgi verdiği açılış konuşmasında şunları söyledi: "Teşkilat olarak bozuk veya verimsiz orman alanlarını; ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışmalarına konu ederek bu alanlarda; mevcut türlerden gerekenleri koruyup aşılıyoruz. Ağaçlandırılan, erozyon kontrolü yapılan, imar-ihya ve rehabilite edilen sahalardan elde edilen odun dışı orman ürünleri; öncelikle bu sahaların bakımını gerçekleştiren yöre halkına tarife bedeli ile veriyoruz. Menengiç ağacı fıstık aşılaması yapılıp Antep fıstığı yetişebilecek potansiyelde bir ağaç türü. Biz de ormanlarımızda var olan bu potansiyeli ormanlarımızla iç içe yaşayan orman köylümüze faydalandırıp onlara yepyeni bir gelir kapısı açmak için aşılatıp kendilerine tahsis ediyoruz. Burada menengiç türünün yoğunlukta olduğu 50 hektarlık potansiyel bozuk orman var. İlk etapta 37 hektarlık sahada çalışmaları gerçekleştiriyoruz." dedi.

İlçelerinde yaşayan vatandaşların ekonomik açıdan belli bir refah düzeyine ulaşmasını sağlamak, onların can ve mal güvenliğini sağlamak kadar önemli olduğunu belirten Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım da bu anlamlı proje için İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ve Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne teşekkür etti.

"Kaliteye ilişkin olumlu geri dönüşler aldık"

Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş da Antep fıstığında artık bir marka olma yolunda Selendi'nin emin adımlarla yürüdüğünü, Türkiye'nin dört bir yanındaki etkinliklerden ve fuarlardan kendi fıstıklarının kalitesine ilişkin olumlu geri dönüşlerin alındığını hem Manisa'nın hem de ilçelerinin tanıtımı için de bunun sevindirici olduğunu söyledi. Başta Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Çortak Mahallesi Muhtarı Mehmet Karabulut ise, kilosu 50-80 TL arası olan ve yeşil altın olarak değerlendirdikleri Antep fıstığının köyleri için çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu söyledi. Köylerinin yakınlarındaki ormanlık alanda bulunan menengiç ağaçlarının aşılanıp fıstığa dönüştürülmesi ile ilgili ciddi bir katkı sağlanacağını kaydeden Muhtar Karabulut, birkaç yıl içinde meyve alınacak duruma gelineceğini söyledi.

Mahalle meydanında 25 aileye sertifikaların dağıtımının ardından Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan köylüler ile birlikte menengiç sahalarını gezerek incelemelerde bulundu.

Bozuk ormanlık alanlar 'Yeşil Altın'a dönüyor
Bozuk ormanlık alanlar 'Yeşil Altın'a dönüyor
Bozuk ormanlık alanlar 'Yeşil Altın'a dönüyor
Bozuk ormanlık alanlar 'Yeşil Altın'a dönüyor
Bozuk ormanlık alanlar 'Yeşil Altın'a dönüyor
Bozuk ormanlık alanlar 'Yeşil Altın'a dönüyor
Bozuk ormanlık alanlar 'Yeşil Altın'a dönüyor
Bozuk ormanlık alanlar 'Yeşil Altın'a dönüyor
Bozuk ormanlık alanlar 'Yeşil Altın'a dönüyor
Bozuk ormanlık alanlar 'Yeşil Altın'a dönüyor
Bozuk ormanlık alanlar 'Yeşil Altın'a dönüyor
Bozuk ormanlık alanlar 'Yeşil Altın'a dönüyor

Gaziantep, Hisarcık, Selendi, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bozuk ormanlık alanlar 'Yeşil Altın'a dönüyor - Son Dakika Ekonomi


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