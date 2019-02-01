Son Dakika Haberleri: Bozuk Para Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Bozuk Para Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

1 saat önce

Adıyaman'da iş yerinden bozuk para çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Bozuk Para Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında, System.String[]
Adıyaman'da iş yerinden bozuk para çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde iş yeri bulunan H.C, kasasındaki bozuk paraların eksildiğini fark ederek güvenlik kameralarını inceledi. Kasasından paralarının çalındığını izleyen iş yeri sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerine ait güvenlik kamerasından hırsızlık yapan zanlıların kimliğini belirleyerek, A.Ö, A.D ve M.A.D isimli şüphelileri yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 06:52 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var Boşanma Aşamasındaki Kocasının İş Yerini Yaktı! O Anlar Kamerada

Sevgilisinin Saldırısına Uğrayan Fırat Altunmeşe'nin, Yüzündeki İzlerden Dolayı Set Durdu İş Adamı Babasına Bombalı Paket Gönderen Oğlun Hapis Cezası Onandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.2.2019 19:57:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozuk Para Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]