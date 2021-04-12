Bozuk para kasaları onlar için kulübeye dönüşüyor - Son Dakika

Bozuk para kasaları onlar için kulübeye dönüşüyor

12.04.2021 10:27
Bozuk para kasaları onlar için kulübeye dönüşüyor, System.String[]

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) ve Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği arasında başlatılan ortak bir çalışma ile Merkez Bankasının ahşaptan bozuk para kasaları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürülüyor.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu (HayKonfed) ve Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği arasında başlatılan ortak bir çalışma ile Merkez Bankasının ahşaptan bozuk para kasaları sokak hayvanları için kulübeye dönüştürülüyor.

Türkiye Merkez Bankası Eskişehir Şubesinin katkı sağladığı projeyle beraber Merkez Bankasına gelen bozuk para kasaları, boşaltıldıktan sonra Sivrihisar ve Seyitgazi ilçelerinde sokak hayvanları için kulübelere dönüştürülmek üzere alındı. HayKonfed Eskişehir Temsilcisi Melek Özdoğan ve Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı önderliğinde Seyitgazi ve Sivrihisar Belediyesi ekipleri tarafından Merkez Bankasından alınan boş bozuk para kasaları ilçelere götürülmek üzere kamyonetlere yüklendi.

Planlanan çalışmayla ilgili bilgi veren HayKonfed Eskişehir Temsilcisi Melek Özdoğan, sokak hayvanlarının yazın sıcaktan, kışın ise soğuktan korumak için kulübelere ihtiyaç olduğunu anlattı. Özdoğan, projenin nasıl ortaya çıktığından ve işleyişinden şu şekilde bahsetti:

"Sahipsiz sokak hayvanlarının, kışın soğuk havalarda ve yazın kavurucu sıcaklarda barınma ihtiyaçları oluyor, dolayısıyla kulübe gereksinimi duyuyoruz. Bunun için Merkez Bankasıyla çok güzel bir proje başlatıldı. Bozuk para kasalarını alıp sahipsiz hayvanlar için kulübeye dönüştürüyoruz. Ocak ayında bir parti daha almıştık, bu kutular şehir çöplüğündeki mağdur hayvanlar için kulübe yapımında kullanıldı. Yine Merkez Bankası sağ olsun büyük bir duyarlılıkla gelen bozuk para kasalarının sahipsiz hayvanlara ulaştırılmasını istedi. Biz de bu defa Sivrihisar ve Seyitgazi'deki hayvanlarımız için kulübe yapımında kullanılmak üzere Sivrihisar ve Seyitgazi belediyelerimize ulaştıracağız. Onlar da kendi atölyelerinde kulübeye dönüştürüp uygun yerlere hayvanların kullanması için koyacaklar."

"Merkez Bankamıza ulaştık ve kasalara talip olduğumuzu söyledik"

Proje için Merkez Bankasına ve ilgili belediyelere teşekkürlerini ileten Melek Özdoğan, projenin ilk hangi illerde yapıldığından da bahsetti; "Bu proje daha önce Trabzon ve Ankara'daki Merkez Bankasıyla ve oradaki yerel gönüllülerle birlikte yapılmıştı. Biz de bundan haberdar olduğumuzda Merkez Bankamıza ulaştık ve kasalara talip olduğumuzu söyledik, onlar da kasaları bize vermeyi kabul ettiler. Bu şekilde sahipsiz hayvanlarımıza kulübe yapabiliyoruz. Üstün duyarlılıkları için Merkez Bankamıza, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe'ye ve Sivrihisar Belediye Başkanı Hamit Yüzügüllü'ye çok teşekkür ediyoruz, bütün şehirlerimize örnek olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.

"Bu projenin herkese örnek olmasını diliyorum"

Teşekkürlerini ve herkese örnek olmasını dileyen Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı ise, "Öncelikle Merkez Bankasına ve tüm ilçe belediyelerine duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Bu projenin herkese örnek olmasını diliyorum" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Bozuk para kasaları onlar için kulübeye dönüşüyor
Bozuk para kasaları onlar için kulübeye dönüşüyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozuk para kasaları onlar için kulübeye dönüşüyor - Son Dakika


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