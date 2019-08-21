Son Dakika Haberleri: BOZUK SİLECEKLERE BÖYLE ÇÖZÜM BULDULAR
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BOZUK SİLECEKLERE BÖYLE ÇÖZÜM BULDULAR

1 saat önce

İSTANBUL'da yağmur altında ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin araç içindekiler tarafından iple kontrol edilmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

İSTANBUL'da yağmur altında ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin araç içindekiler tarafından iple kontrol edilmesi ilginç görüntüler oluşturdu.

İstanbul Anadolu yakasında bugün çekildiği belirtilen görüntü sosyal medyada kısa sürede yayıldı. Görüntülerde yağmur altında hızla ilerleyen otomobilin bozuk sileceklerinin arka koltukta oturanlar tarafından iple çekilerek kontrol edildiği görülüyor. Sürücü bu sayede önünü görebiliyor. O anlar aynı yolda ilerleyen başka bir sürücü tarafından görüntülendi.

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:43 Kaynak: DHA
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