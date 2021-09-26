Üye Girişi
Bozuk yol yüzünden kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika

Bozuk yol yüzünden kaza yaptı: 2 yaralı

26.09.2021 21:18
Bozuk yol yüzünden kaza yaptı: 2 yaralı, System.String[]

Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki motosiklet, bozuk yol yüzünden kontrolden çıkarak kaza yaptı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde seyir halindeki motosiklet, bozuk yol yüzünden kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı General Şükrü Kanatlı Mahallesinde bulunan ve araç yoğunluğunun çok olduğu yolun bozuk olmasından kaynaklı motosiklet kayarak kaza yaptı. Kazada yaralanan 2 kişi olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. - HATAY

Bozuk yol yüzünden kaza yaptı: 2 yaralı
Bozuk yol yüzünden kaza yaptı: 2 yaralı
Bozuk yol yüzünden kaza yaptı: 2 yaralı
Bozuk yol yüzünden kaza yaptı: 2 yaralı

Samandağ, Tragger, Hatay, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bozuk yol yüzünden kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aslan geri döndü! Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi 20:52 Aslan geri döndü! Galatasaray, sahasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi Göztepe'nin golü sonrası kaos! Fatih Terim, Galatasaray taraftarıyla birbirine girdi 20:32 Göztepe'nin golü sonrası kaos! Fatih Terim, Galatasaray taraftarıyla birbirine girdi Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü 20:11 Resmen vahşet! Cinsel ilişkiye girmek istemeyen karısını duvara vurarak öldürdü
Photoshop'u abartan Merve Boluğur, sosyal medyanın diline düştü 19:47 Photoshop'u abartan Merve Boluğur, sosyal medyanın diline düştü Kocasının ayakları büyük olan kadınlar dikkat! Daha fazla aldatılıyorlar 19:32 Kocasının ayakları büyük olan kadınlar dikkat! Daha fazla aldatılıyorlar Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi 19:17 Son Dakika: Türkiye'de 26 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 25 bin 861 yeni vaka tespit edildi
Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti 16:54 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in yaza veda pozları dikkat çekti Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak 15:58 Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak

Son Dakika Haberleri
17:58 Son Dakika! Fenerbahçe kritik maçta hata yapmadı! Kanarya, deplasmanda Hatayspor'u 2-1 mağlup etti
17:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin zirvesinde kritik konu masaya yatırılacak
17:37 Hatay-F.Bahçe maçında tartışılan pozisyona Rıdvan Dilmen yorumu: Benim gördüğüm açıdan penaltı
17:32 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, torununun kedisiyle fotoğrafını paylaştı
17:31 Aynur Aydın iç çamaşırlı pozunu sosyal medya hesabından paylaştı
17:28 Kadıköy'de 5 katlı apartmanın 2 balkonu büyük bir gürültüyle çöktü
17:11 Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor
17:10 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı
17:08 Gündem haberleri! Son Dakika gündem haberleri
17:01 Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı
Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var Dünyanın gözü bu delikte! Cin hapishanesine inen profesörden ürküten sözler: Garip bir koku var         
21:17
NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı NASA bile fark edememiş! Dün gece herkes uyurken Dünya büyük bir felaket atlattı         
20:38
Tüyler ürperten anlar! Antilop, dev timsahların dişleri arasında sıkışıp kaldı Tüyler ürperten anlar! Antilop, dev timsahların dişleri arasında sıkışıp kaldı         
20:30
İşte dünyayı ayağa kaldıran fotoğraflar! İçine şeytan kaçtığı söylenen kız çok net görüntülenmiş İşte dünyayı ayağa kaldıran fotoğraflar! İçine şeytan kaçtığı söylenen kız çok net görüntülenmiş         
19:52
Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı Mezarlıkta toprağa yarı gömülü bulunan bebeğin annesi ve anneannesi tutuklandı         
19:47
Rıdvan Dilmen'den Kim Min-Jae'ye tam not: Tartışmasız Süper Lig'in en iyisi Rıdvan Dilmen'den Kim Min-Jae'ye tam not: Tartışmasız Süper Lig'in en iyisi         
19:22
Sokak ortasındaki korkunç cinayetin sır perdesi çözüldü, kayıp kızın izine ulaşıldı Sokak ortasındaki korkunç cinayetin sır perdesi çözüldü, kayıp kızın izine ulaşıldı         
18:21
Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor         
16:20
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı         
15:18
önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı         
18:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 21:31:40. #1.13#
SON DAKİKA: Bozuk yol yüzünden kaza yaptı: 2 yaralı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement