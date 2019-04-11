Bozuk Yola Giren Tırın Dorsesi Yerinden Çıktı

Batman'ın Gercüş ilçesinde, bozuk yola giren briket yüklü tırın dorsesi yerinden çıktı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, bozuk yola giren briket yüklü tırın dorsesi yerinden çıktı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.



Olay Gercüş ilçesi Ayrancı geçidinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ferhat Yılmaz yönetimindeki 73 HA 066 plakalı tır Ayrancı geçidinde seyir halindeyken bozuk yola girdi. Çukurların oluştuğu yola giren tırın dorsesi bir anda yerinden çıktı. Briket yüklü tır kilidinden çıkan dorse, karayolunun ortasında durdu. Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Kaza Anında Kamyonette Bulunan Bebek Yola Fırladı

Batman'da Bulunan Cesetle İlgili Yeni Gelişme

Eda Öğretmenin Katil Zanlısı, Cezaevinde İntihar Etti

Son Dakika! Sudan'da Darbe: Ordu Yönetime El Koydu, Devlet Başkanı Görevi Bıraktı