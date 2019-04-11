Bozuk Yola Giren Tırın Dorsesi Yerinden Çıktı
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Batman'ın Gercüş ilçesinde, bozuk yola giren briket yüklü tırın dorsesi yerinden çıktı.
Batman'ın Gercüş ilçesinde, bozuk yola giren briket yüklü tırın dorsesi yerinden çıktı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:06 Kaynak: İHA
Olay Gercüş ilçesi Ayrancı geçidinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Ferhat Yılmaz yönetimindeki 73 HA 066 plakalı tır Ayrancı geçidinde seyir halindeyken bozuk yola girdi. Çukurların oluştuğu yola giren tırın dorsesi bir anda yerinden çıktı. Briket yüklü tır kilidinden çıkan dorse, karayolunun ortasında durdu. Kaza nedeniyle yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN
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