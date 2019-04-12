Son Dakika Haberleri: Bozuk Yola Giren Tırın Dorsesi Yerinden Çıktı

Bozuk Yola Giren Tırın Dorsesi Yerinden Çıktı

40 dakika önce

Bozuk yola giren tırın dorsesi yerinden çıktıBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde, bozuk yola giren briket yüklü tırın dorsesi yerinden çıktı.

Bozuk yola giren tırın dorsesi yerinden çıktı

BATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde, bozuk yola giren briket yüklü tırın dorsesi yerinden çıktı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay Gercüş ilçesi Ayrancı geçidinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Ferhat Yılmaz yönetimindeki 73 HA 066 Plakalı tır Ayrancı Geçidi'nde seyir halindeyken bozuk yola girdi. Çukurların oluştuğu yola giren tırın dorsesi bir anda yerinden çıktı. Briket yüklü tır kilidinden çıkan dorse, karayolunun ortasında durdu. Kaza nedeni ile yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 03:36 Kaynak: İHA
Ayrancı, Batman, Gercüş, 3. Sayfa
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