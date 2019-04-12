Bozuk Yola Giren Tırın Dorsesi Yerinden Çıktı
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Bozuk yola giren tırın dorsesi yerinden çıktıBATMAN - Batman'ın Gercüş ilçesinde, bozuk yola giren briket yüklü tırın dorsesi yerinden çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 03:36 Kaynak: İHA
Bozuk yola giren tırın dorsesi yerinden çıktı
BATMAN - Batman
'ın Gercüş
ilçesinde, bozuk yola giren briket yüklü tırın dorsesi yerinden çıktı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.
Olay Gercüş ilçesi Ayrancı
geçidinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Ferhat Yılmaz
yönetimindeki 73 HA 066 Plakalı tır Ayrancı Geçidi'nde seyir halindeyken bozuk yola girdi. Çukurların oluştuğu yola giren tırın dorsesi bir anda yerinden çıktı. Briket yüklü tır kilidinden çıkan dorse, karayolunun ortasında durdu. Kaza nedeni ile yolda ulaşım tek şeritten sağlanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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