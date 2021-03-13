Bozuk yolda yama çalışması başlatıldı - Son Dakika

Yol onarım çalışmasını gören vatandaşlar konuyu gündeme getiren basın çalışanları ile çalışmayı gerçekleştiren belediye ekiplerine emeklerinden dolayı teşekkür ettiler. - ÇORUM

Fatih Terim, Belhanda'nın ayrılığı ile ilgili ilk kez konuştu: Bu kulüp beni gönderdi