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Bozulabilir kargo taşımacılığında doğru planlama önemli - Son Dakika

Bozulabilir kargo taşımacılığında doğru planlama önemli

28.07.2021 11:33
Bozulabilir kargo taşımacılığında doğru planlama önemli, System.String[]

Mars Hava Deniz Kargo, uzun zamandır gerçekleştirdiği bozulabilir kargo taşımacılığı hizmetiyle taşınması istenen hassas ürünleri müşterilerinin özel taleplerine göre doğru planlama yaparak istenilen destinasyonlara ulaştırdığını kaydetti.

Mars Hava Deniz Kargo, uzun zamandır gerçekleştirdiği bozulabilir kargo taşımacılığı hizmetiyle taşınması istenen hassas ürünleri müşterilerinin özel taleplerine göre doğru planlama yaparak istenilen destinasyonlara ulaştırdığını kaydetti.

Tazeliğin önemli olduğu meyve, sebze, et, balık, çiçek gibi ürüne göre değişen belli ısı derecesi ile korunarak taşınması gereken ürünlerin lojistiğinin uzmanlık ve özen gerektiren bir konu olduğu belirtildi. Mars Hava Deniz Kargo, Türkiye'nin özellikle meyve ve sebze ihracatı konusunda önde gelen ülkelerden biri olduğunu, bu konumu muhafaza etmek için ise bu ürünlerin taşınmasında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

"EN ÇOK KİRAZ, İNCİR, NARENCİYE, DOMATES VE BALIK GİDİYOR"

Mars Hava Deniz Kargo CEO'su Selmin Kahraman, havayolu ve denizyolu ile tüm dünyaya ulaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Kurulduğumuz günden bu yana, taşınması istenen ürünleri doğru iş birlikleri kurarak ve müşterilerimizin özel taleplerine göre doğru planlama yaparak taşıyoruz. Amacımız müşterimizin ürününü istediği taşıma moduyla istediği yere, güvenli bir şekilde ulaştırmak. Bozulabilir kargo taşımacılığı, özel ekipman kullanılarak gerçekleştirilen ve taşıma esnasında birçok kriterin dikkate alınması ile organizasyonu sağlanan bir lojistik operasyonlar zinciridir. Türkiye'den en çok Uzakdoğu'ya, Ortadoğu'ya, Rusya'ya ve Avrupa'ya bozulabilir kargo taşımacılığı yapılıyor. Ürün gamı olarak baktığınızda en fazla kiraz, incir, narenciye, domates ve balık gidiyor."

"BOZULABİLİR ÜRÜNLERDE EN ÖNEMLİ NOKTA SOĞUK ZİNCİRİN KIRILMAMASI"

Lojistik sektöründe en önemli kriterin güven olduğunu belirten Kahraman, müşterilerinin Mars'a güvendiklerini ve kendilerinin de bu güveni pekiştirmek adına özenle çalıştıklarını ifade etti. Kahraman, bozulabilir ürünlerin taşınmasında en önemli noktanın ürünlerin sevkiyat, depolama ve tüketim aşamasına kadar olan süreçte uygun ısıda saklanması ile soğuk zincirin kırılmaması olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bozulabilir ürünlerde en önemli nokta soğuk zincirin kırılmaması. Ürünün varış noktasına kadar doğru ısıda taşınması ürünün kalitesinin bozulmaması açısından en önemli kriter. Bu da taşınan ürünlerin değerini ve dolayısıyla bizimle ihracat ve ithalatta çalışan müşterilerimizin işlerini etkiliyor."

ÖNEMLİ NOKTALARDAN BİRİ: TAKİP SİSTEMİ

Kahraman, "Denizyolu taşımacılığında, özenle toplanan ve müşterilerin depolarında ön soğutma işlemi gerçekleştirilen ürünleri, müşterilerimizin depolarından teslim alıyoruz ve Reefer konteynerlere yüklüyoruz. Ürünün taze kalması için gerekli olan ısıyı sağlayarak, konteynerleri 'genset 'ekipmanlı karayolu ara nakliye araçları ile limandaki elektrik üniteli noktalara götürüyoruz. Sonrasında ise konteynerler, kalkış saatine yakın bir zamanda gemilere yükleniyor" diye konuştu. Bozulabilir ürünlerin havayolu taşıması sürecini ise "Havayolu taşımacılığında ise, paketlenen ürünler, uçak saatine yakın zamanda havalimanına getirilerek bize teslim ediliyor. Ürünleri teslim aldığımız anda gerekli işlemleri hızlı bir şekilde yaparak ürünlerin soğuk hava depolarına alınmasını sağlıyoruz. Daha sonra, uçaklara sevkini gerçekleştiriyoruz ve aynı ısı derecesini devam ettirerek ürünleri varış noktasına ulaştırıyoruz" şeklinde anlattı.

Hem denizyolu taşımacılığında hem havayolu taşımacılığında önemli noktalardan birinin takip sistemi olduğunu belirten Kahraman, müşterinin ürünün yolculuğunun her adımından haberdar olduğunu belirterek "Müşterilerimiz bizden ayrıntılı olarak bilgi alabiliyor. Özel ekipmanlarla taşınan ürünlerin dokümantasyonu da farklı oluyor. Yolculuk sırasında ve bitiminde müşteriyi bilgilendiriyoruz ve alıcının bir an önce ürünleri alabilmesini sağlıyoruz. Bu şekilde kalitesi yüksek ürünler, kalitesinden kayıp vermeden alıcıya ulaşıyor ve bozulabilir ürünlerin taşınması sırasında etkilenme ihtimali olan raf ömrü süresinin kısalmasını engelliyoruz" dedi.


Bozulabilir kargo taşımacılığında doğru planlama önemli

Narenciye, Domates, Türkiye, Mars, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bozulabilir kargo taşımacılığında doğru planlama önemli - Son Dakika Ekonomi


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