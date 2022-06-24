Asansör boşluğuna düşüp ağır yaralanan kurye hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Asansör boşluğuna düşüp ağır yaralanan kurye hastanede hayatını kaybetti

24.06.2022 19:31

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde asansörün bozulması neticesinde mahsur kalan ve kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken asansör boşluğuna düşen kurye, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde asansörün bozulması neticesinde mahsur kalan ve kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken asansör boşluğuna düşen kurye, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 28 Haziran Mahallesi Eski İstanbul Yolu üzerinde bulunan bir konutta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cavit Güdücü sipariş üzerine 3. kata asansörle su çıkardı. Asansörün arızalanması neticesinde kat boşluğundan tırmanarak kurtulmaya çalışan Güdücü, 3 kattan zemine düştü. Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Güdücü, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Asansör boşluğuna düşüp ağır yaralanan kurye hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Asansör boşluğuna düşüp ağır yaralanan kurye hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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