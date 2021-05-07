Bozulan bebek arabalarını onararak iki aileyi geçindiriyorlar - Son Dakika

Şanlıurfa'da eski motosiklet tamircisi iki kardeş kırılan bebek arabalarını tamir ederek yeniden kullanıma hazır hale getiriyor. Kardeşler, yaklaşık 15 yıldır sürdürdüğü meslekleri ile iki ailenin geçimini sağlıyor.

Şanlıurfa'da daha önceleri motosiklet tamircisi olarak çalışan Gerger kardeşler, yaklaşık 15 yıldır puset ve bebek arabası tamirciliği yaparak iki ailenin geçimini sağlıyor. Şimdiki gençlerin iş beğenmediğini belirten kardeşler, üç metrekarelik alanda iki ailenin geçimini bebek arabası tamirciliği yaparak sağladıklarını söyledi. 15 yıldır iki ailenin geçimini bebek arabasını tamir ederek sağlayan Emin Gerger, "Ben daha önce motosiklet tamircisiydim. Şimdi ağabeyimle birlikte çalışıyoruz. Eski motosikletler kalmayınca, yeni modeller çıktı. Bizde onlara uğraşamadım bende pusetlerin tamirini yapmaya başladım. Eskiden pusetler bozulduğu zaman vatandaşlar hurdaya verir ya da çöpe atardı. Ben burada tamirini yapmaya başlayınca herkes yavaş yavaş getirmeye başladı. Bunların yedek parçaları falan çoğunun yoktur. Biz nakil yaparak onarıyoruz. Eskilerden alıp sağlamlara uyduruyoruz. Bu işi benden başka yapan yoktu ama şimdi başka yapanlarda var. Bu iş kolay görünüyor ama plastiktir yerinin değiştirmek için yaklaşık 1 günümü alıyor. Bu pusetlerin tamirini yaklaşık 16 yıldır yapıyorum. Tamir ücretleri tamirine göre 10 lira ile 50 lira arasında değişiyor. Tamir ücretleri çok aşırı yüksek maliyette olmuyor. Ama bebek arabası fiyatları 300 liradan başlıyor, 40 milyara kadar çocuk arabası var. Bunları şimdi çöpe atamıyorlar getiriyorlar bize tamir için tekerleği olmuyorsa başka uyduruyoruz. Kolu uymuyorsa başka uyduruyoruz. Böyle bir şekilde kullanmaya hazır hale getiriyoruz" dedi.

1980 yılı sonrasındaki nesli araştırdı

Meslek öğretmek için çırak bulamayan puset tamircisi Gerger, "Şimdiki nesiller çalışmaya gelmiyor çırak yetiştiremiyoruz. Şimdiki nesiller köşeyi çabuk dönmek ister. Hiç kimse mesleğe ağırlık vermez. Şimdiki nesil, parayı ver yesin, gezsin, dolaşsın. Çalışmayı fazla sevmez. Ben kendim bazı araştırmalar yaptım. 1980 yıllarından sonra doğan nesillerin yüzde altmışı çalışmayı sevmez. Biz yokluğu da gördük bolluğu da gördük, biz dayanırız ama şimdiki nesil dayanamaz. Biz bu meslekle 2 aile geçiniyoruz. 5 çocuğum var biri evli, biri yeni askerden geldi, 2 tanesi de okul okuyor. Bu mesleğin çok fazla bir kazancı yoktur. Bir çok meslek ölmeye mahkum oldu. Bizden sonra da esnaf yetişmesi çok zor olur. Çünkü kimse esnaflığa yönelmiyor. Herkes diyor okusun okusun. Okudu liseye geldi diyelim liseden sonra üniversite geldi. Orada bir dursa o çocuğun hayatı bitti. Bir çocuk 10 yaşından 4 yaşına kadar çalışmadı mı yete bilir ama çocuk 20 yaşından sonra bir yerde kolay kolay çalışamaz" diye konuştu. - ŞANLIURFA