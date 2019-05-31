Son Dakika Haberleri: Bozulan elektronik eşyalarını yaptırmak isteyenleri dolandıran zanlı tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Bozulan elektronik eşyalarını yaptırmak isteyenleri dolandıran zanlı tutuklandı

18 dakika önce

Sakarya'da internet sitesi üzerinden bozulan elektronik ev eşyalarını yaptırmak için arayan vatandaşları dolandıran 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bozulan elektronik eşyalarını yaptırmak isteyenleri dolandıran zanlı tutuklandı, System.String[]
Sakarya'da internet sitesi üzerinden bozulan elektronik ev eşyalarını yaptırmak için arayan vatandaşları dolandıran 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, internet üzerinden bozulan elektronik ev eşyalarını yaptırmak için arayan vatandaşlardan bozulan eşyaları servise götürme bahanesiyle aldıktan sonra 'Arızanın elektrik dağıtıcısından kaynaklı olduğunu ve kendilerine yapacakları ödemeyi verecekleri fatura karşılığı elektrik dağıtıcısından alacaklarını söyleyerek' hem parayı hem de arızalı eşyayı alıp dolandırıcılık yapan ve bu yöntemle 5 kişiyi dolandırarak 7 bin 193 TL ile 5 elektronik eşyayı dolandıran K.C. (21) ve M.S. (42), Serdivan ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Zanlıların yakalandığı araçta 1 adet buzdolabı, post cihazı, çok sayıda fatura ve bir miktar para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden M.S. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, K.C. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:09 Kaynak: İHA
Sakarya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar Muş'ta mendık otu toplanmaya başlandı Köfteci dükkanında iğrenç pazarlık! Garson diye alıp zorla fuhuş yaptırdılar Sokak ortasında yaşandı! Yabancı uyruklu erkek yanında yürüyen Türk kadına saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 11:27:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bozulan elektronik eşyalarını yaptırmak isteyenleri dolandıran zanlı tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]