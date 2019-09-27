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Bozulan grup yolunda bakım-onarım yapılıyor

44 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Döşemealtı ilçesinde Selimiye-Karataş-Ilıca-Camili-Killik-Ahırtaş grup yolunda bakım onarım çalışması başlattı.

Bozulan grup yolunda bakım-onarım yapılıyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı Döşemealtı ilçesinde Selimiye-Karataş-Ilıca-Camili-Killik-Ahırtaş grup yolunda bakım onarım çalışması başlattı.


Vatandaşların konforlu ulaşımı için ilçelerde çalışmalarını hummalı bir şekilde sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, yeni yolların yanı sıra mevcut yolların da bakım ve onarımını yapıyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Döşemealtı ilçesine bağlı Selimiye, Karataş, Ilıca, Camili, Killik, ve Ahırtaş mahalleleri grup yolunda bakım onarım çalışması sürdürüyor. Ekipler, grup yolunda zamanla deforme olan bölgeleri iş makineleriyle söküyor, devamında tekrar dolgu malzemesi ile doldurup silindir ile sıkıştırıyor. Ekiplerin çalışmaları tamamlanınca yol daha sağlam ve konforlu olacak. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Döşemealtı, Selimiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:24 Kaynak: İHA
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