Üye Girişi
Bozulan kamera açısı her şeyi ortaya çıkardı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı - Son Dakika

Bozulan kamera açısı her şeyi ortaya çıkardı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:00

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşi tarafından vahşice öldürülen Aslı Öztürk cinayetini, bozulan kamera açısı ortaya çıkardı. Kameranın bozularak, normalde kaydetmediği bir alanı kaydettiği ve bu sırada Mesut Öztürk'ün öldürdüğü eşinin cansız bedenini arabaya taşıdığı anlaşıldı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Öztürk, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde öldürdüğü eşiyle ilgili polise kayıp başvurusunda bulunan 29 yaşındaki Mesut Öztürk'ün tüm tezgahı, bozulan kamera açısı sayesinde ortaya çıktı. 36 yaşındaki eşi Aslı Öztürk'ü öldürdükten sonra araca taşıyan Öztürk, bu sırada açısı bozulan ve kendilerini kaydetmeye başlayan güvenlik kameralarına takıldı. Görüntülerden hareket eden polis ekipleri, cani kocayı kısa sürede gözaltına aldı.

HALIYA SARILI ŞEKİLDE TAŞIDI

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde, 20 Mayıs günü saat 04.30 sıralarında, jandarmaya giden Mesut Öztürk, eşi Aslı Öztürk'e ulaşamadığını belirterek, kayıp başvurusunda bulundu. Hemen harekete geçen Konaklı Jandarma Karakolu ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu Mesut Öztürk'ün, olay gecesi halıya sarılı bir şeyi aracına taşıdığı belirlendi.

Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

İŞ MAKİNESİYLE GÖMMÜŞ

Bunun üzerine gözaltına alınan Mesut Öztürk, ifadesinde olayı itiraf etti. Eşiyle evde tartıştıktan sonra yatak odasında boğarak, öldürdüğünü daha sonra halıya sarıp, araziye götürdüğünü ve burada iş makinesiyle gömdüğünü anlatan Öztürk, mahkemece tutuklandı. Aslı Öztürk'ün cenazesi ise gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

"İLAHİ ADALET YERİNİ BULDU"

Cinayetin üzerinden yaklaşık 2 ay geçerken, Aslı Öztürk'ün ailesi, kızları için mevlit okutup, yemek verdi. Aslı Öztürk'ün ağabeyi Yunus Emre Koçak ise olayın detaylarını anlattı. Mesut Öztürk'ün cezasını çekmesini istediğini söyleyen Koçak, "Daha dün gibi 52 gün olmuş kardeşim vahşice öldürüleli. Jandarma, adli makamlar sağ olsunlar, 3 gün gibi kısa zamanda olayı çözdü. Biz acıyı yaşıyoruz, onun da acıyı yaşamasını istiyoruz. Adli mercilere güveniyoruz. Gerekenin yapılmasını istiyoruz" dedi.

Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

"KOLLUK KUVVETLERİ KAMERALARDAN FAYDALANDI"

Kardeşinin cesedinin bulunduğu güne kadar neler yaşandığını da anlatan Koçak, şöyle konuştu:

"Kız kardeşim ilk 'Kayboldu' dendiğinde ben işteydim. 'Sabah yürüyüşe gitti dönmedi' dendiğinde zaten hemen başına bir iş geldiğinden ve böyle bir şeyin olamayacağından tamamen emin olduk çünkü tanıdığımız kardeşimiz 2 tane çocuğunu 1 saat bile emanet etmeyen bir insan. İlk gün jandarmaya gittik, kayıp ilanını verdik. 24 saat geçmeden bazı şeyler olmuyormuş, yasal prosedürler varmış. İkinci gün de çevredeki tüm kameraları incelediğim halde hiçbirinde kız kardeşimin geçtiğini ya da yürüdüğünü göremedim. Kolluk kuvvetleriyle yaptığımız istişarede onlarla da hemfikir olduk, yürüyüş yapan bir insan nasıl olur da hiçbir yerde gözükmez. Koskocaman caddede bir kameraya nasıl takılmaz? Daha sonra yapılan araştırmalarda Alanya Belediyesi'nin çocuk parkını gördük. Oradaki mobese kameralarını fark ettik. Aslında bütün kameraları incelemiştik, bir şey çıkaramamıştık. 'İlahi adalet' diyeyim, kameranın bir tanesinin ayarı bozulmuş binaya doğru dönmüş yönü. Olayın oluşu o kamerada net bir şekilde gözükmüş. Kolluk kuvvetleri o şekilde çözdü. Acımızı yaşıyoruz."

Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

KADININ CANSIZ BEDENİNİ ARACIYLA TAŞIMIŞ

Öte yandan Mesut Öztürk'ün, boğarak öldürdükten sonra halıya sardığı Aslı Öztürk'ü eşinin aracıyla gömeceği ormanlık alana götürdüğü ortaya çıktı. Mesut Öztürk'ün, öldürdüğü eşini aracın bagajına koyup, götürdüğü anlar ise açısı değişen kameraya yansımıştı. Aslı Öztürk'ün o otomobili ise şimdi babaevinin önünde üzeri örtülü duruyor.

Kamera açısı bozulunca her şey aydınlandı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
Bozulan kamera açısı her şeyi ortaya çıkardı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
Bozulan kamera açısı her şeyi ortaya çıkardı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
Bozulan kamera açısı her şeyi ortaya çıkardı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
Bozulan kamera açısı her şeyi ortaya çıkardı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı
Bozulan kamera açısı her şeyi ortaya çıkardı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı

Mesut Öztürk, Aslı Öztürk, Alanya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bozulan kamera açısı her şeyi ortaya çıkardı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım 11:51 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı 11:40 Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı 11:23 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu 11:05 Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış 10:58 Arkadaşının evinde ölü bulunan Öykü, 13 yaşındayken cinsel istismara uğramış Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu 10:53 Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in, ATV ve Sabah'ın başına geçeceği iddiası gündem oldu
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp 10:22 Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler? 09:59 15 Temmuz'un en genç gazisi konuştu: Daha 14 yaşında bir kız çocuğuyla baş edemezken, bu ülkeyi ele geçirmeyi nasıl düşündüler?

Son Dakika Haberleri
11:52 İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı
11:50 Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım
11:43 Sarı-Kırmızılar, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak
11:39 Prof. Dr. Melih Bulu'dan dikkat çeken hareket! Boğaziçi Üniversitesi Rektöründen alınmasından sonra Instagram hesabını kapattı
11:24 Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı
11:22 Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı
11:21 Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi
11:03 Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor
10:33 Gökhan'la yolları ayıran ve sağ beke transfer yapamayan Fenerbahçe, kaptan Ozan Tufan'a tutundu
10:13 R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil
İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı İstediği sol beki bulamayan Trabzonspor, İsmail Köybaşı ile anlaşmaya vardı         
11:52
Sarı-Kırmızılar, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak Sarı-Kırmızılar, bugün ilk hazırlık maçını Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda ile yapacak         
11:44
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi Diego Costa'dan yanıt alamayan Beşiktaş, santrfor transferinde yönünü Ze Luis'e çevirdi         
11:22
Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor Galatasaray, Patrick van Aanholt ve Gedson Fernandes'e imzayı attırıyor         
11:03
Kanaldan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Kanaldan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
10:55
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, görevden alındı         
10:24
R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil R.Madrid Başkanı Perez'den olay sözler: Ronaldo gerçek bir salak ve embesil         
10:14
Kar maskeli ve kılıçlı hırsız, akaryakıt istasyonunu böyle soydu Kar maskeli ve kılıçlı hırsız, akaryakıt istasyonunu böyle soydu         
09:52
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım Serra Arıtürk ile samimi pozları gündem olan Kadir Doğulu'nun eşi Neslihan Atagül'den imalı paylaşım         
19:25
Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok Aslıhan-Arda Turan çiftinin lüks villası görenleri büyüledi! İçinde yok yok         
19:03
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin ifadesi ortaya çıktı: Bir komiserle gönül ilişkim vardı, rahatsızlık vermedim         
18:49
Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı Kocaeli'de Afgan sapık dehşeti! Genç kızı ormanlık alana çekip cinsel istismarda bulunmaya çalıştı         
17:47
Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü         
15:55
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 12:00:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozulan kamera açısı her şeyi ortaya çıkardı! Eşini öldüren cani, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement