Bozulan yollar onarılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozulan yollar onarılıyor - Son Dakika

Bozulan yollar onarılıyor

6 saat önce

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar Burhaniye Belediyesi tarafından geçici olarak onarılıyor.

Bozulan yollar onarılıyor, System.String[]

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde doğal gaz alt yapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar Burhaniye Belediyesi tarafından geçici olarak onarılıyor.


Burhaniye Belediyesi tarafından yapılan açıklamada "İlçe merkezimiz de yapılan doğalgaz kazıları çalışmalarından kaynaklı yollarda ki bozukluklar Belediye Fen İşleri ekiplerimiz tarafından dolgu nakli yapılarak düzenleniyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra asfaltlama çalışmaları gerçekleştirilecek." denildi. - BALIKESİR

Burhaniye Belediyesi, Balıkesir, Burhaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir kadın cinayeti daha! Arkadaşı olduğu ileri sürülen kadını kalbinden vurdu
Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu Arkadaşının eşiyle basılınca, arkadaşını bıçaklayıp kayıplara karışan adam hakkında 17 yıl hapis cezası istendi

Son Dakika Haberleri
19:00 Alkollü mekan önündeki silahlı saldırı anı kamerada - Son Dakika
19:00 Fransa'da asgari ücret yüzde 1,2 zamlanacak - Son Dakika
19:00 TÜRKPA'nın faaliyeti güçlendiriliyor - Son Dakika
19:00 Tel Abyad'da PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın patladı: 1 çocuk ve 1 kadın öldü - Son Dakika
19:00 Güvercinlerini öldüren atmacayı yakaladı 'Seni nasıl yakaladım' dedi - Son Dakika
17:40 Konya'da aniden ortaya çıkan kötü koku, vatandaşları telaşlandırdı! - Son Dakika
16:29 Bir süre önce eşinden boşanan kadın evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 19:05:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozulan yollar onarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]