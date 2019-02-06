Bozulan Yollarda Yama Çalışması
30 dakika önce
DÜZCE(İHA) – Düzce'de kış şartlarında bozulan yollarda yama çalışmayı yapıldı.
DÜZCE(İHA) – Düzce
'de kış şartlarında bozulan yollarda yama çalışmayı yapıldı.
Karayolları ekipleri tarafından yama çalışması yapıldı. Kış şartlarında bozulan D-100 Karayolu
ve Bolu
Dağı güzergahında Karayolları ekipleri yama çalışması yaptı. Çukurlar asfalt malzeme ile doldurularak üzerinden silindirle geçilerek düzeltildi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:33 Kaynak: İHA
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