Son Dakika Haberleri: Bozulan Yollarda Yama Çalışması

Bozulan Yollarda Yama Çalışması

30 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de kış şartlarında bozulan yollarda yama çalışmayı yapıldı.

Bozulan Yollarda Yama Çalışması, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de kış şartlarında bozulan yollarda yama çalışmayı yapıldı.

Karayolları ekipleri tarafından yama çalışması yapıldı. Kış şartlarında bozulan D-100 Karayolu ve Bolu Dağı güzergahında Karayolları ekipleri yama çalışması yaptı. Çukurlar asfalt malzeme ile doldurularak üzerinden silindirle geçilerek düzeltildi. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 11:33 Kaynak: İHA

Bolu, D-100 Karayolu, Düzce, Güncel
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