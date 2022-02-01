Üye Girişi
Bozulmadan varlığını koruyabildi! Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse keşfetti - Son Dakika

Bozulmadan varlığını koruyabildi! Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse keşfetti

01.02.2022 11:20
Bozulmadan varlığını koruyabildi! Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse keşfetti

Hollanda'nın Nijmegen kentinde bir kazıda çalışan arkeologların çok iyi korunmuş, 2 bin yıllık mavi cam kâseyi geçen yılın sonlarında ortaya çıkardıkları bildirildi.

Avuç içi büyüklüğündeki çanağın yüzyıllarca yeraltına gömülmüş olarak hayatta kaldığı, çok az aşınma ile mükemmel bir şekilde bozulmadan varlığını koruduğu belirtildi.

DESENLERİYLE AYIRT EDİLİYOR

ARTNews'ten Francesca Aton'un haberine göre, araştırmacılar, şehrin Winkelsteeg ticaret bölgesinde yürütülen planlı bir konut geliştirme projesi öncesinde geçen hafta kâsenin keşfini duyurdu.

Kâse, dikey çizgili desenleriyle ayırt ediliyor. Arkeolog Pepijn van de Geer, "Desenler kase üzerinde sıvı haldeyken çizilmiş. Metal oksit, kasenin mavi renge bürünmesine neden olmuş" ifadesine yer verdi.

Kâsenin oluşturulduğu sırada, Romalıların Nijmegen ve civarında askeri kamp kurduğu, kentin de Roma'nın Hollanda topraklarındaki ilk şehri olduğu tahmin ediliyor.

YORUMLAR
500

Arkeoloji, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozulmadan varlığını koruyabildi! Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse keşfetti - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:14 Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı programda İstanbul'da tacize uğradığı anları anlattı
18:01 Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı
17:58 17 yaşındaki 5 aylık hamile eşini katletmişti! Katil zanlısına 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
17:39 Barcelona'nın borcu akıllara durgunluk verdi! Miktarı öğrenen efsane futbolcunun uykuları kaçtı
17:28 2 gündür kayıptı! Ava çıkan adam, ormanda donarak hayatını kaybetmiş
17:15 Ronaldo, Mbappe'nin kazanacağı parayı öğrenince çıldırdı! Gündemi sallayan yorum
17:04 Son dakika: Benzine 39, motorine 32 kuruş zam geldi
16:58 Galatasaray'dan transfer üstüne transfer! Gomis'ten sonra bir gol makinesi de Ukrayna'dan geliyor
16:52 Isparta'da yalnız yaşayan 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
16:45 Altının kilogramı 780 bin 500 liraya çıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 18:20:54. #1.13#
SON DAKİKA: Bozulmadan varlığını koruyabildi! Arkeologlar 2 bin yıllık cam kâse keşfetti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement