Bozulmuş gıdaları vatandaşa satacaklardı, belediye ekipleri yakaladı - Son Dakika

Gıda denetimlerini sürdüren Diyarbakır'ın AK Partili Bağlar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçe genelinde sürdürdüğü kontrollerde bir çok gıda çeşidine ait ürünlerin bozulduğu halde vatandaşlara satıldığı tespit edildi. Ürünler imha edildi, işyerleri hakkında yasal işlem uygulandı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla ilçe genelinde aralıksız olarak kontroller yapan gıda denetim ekipleri, sağlıksız ortamlarda muhafaza edildiği tespit edilen ürünlerin yanı sıra son kullanma tarihi geçen çok sayıda gıda çeşidini de ele geçirdi. İmha edilen ürünler arasında doğrudan zehirleme ihtimali yüksek olan mantar, organik süt, sos, köz biber, piliç ve bebek maması yer aldı. Ekipler, işyerleri hakkında yasal işlem uyguladı.

İş yeri yöneticileri, gıda sağlığı ile ilgili kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

(Muhsin Taş/ İHA)