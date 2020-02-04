Bozüyük Açık Cezaevinden 1 kişi firar etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bozüyük Açık Cezaevinden 1 kişi firar etti - Son Dakika

Bozüyük Açık Cezaevinden 1 kişi firar etti

27 dakika önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir kişinin firar ettiği bildirildi.

Bozüyük Açık Cezaevinden 1 kişi firar etti, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir kişinin firar ettiği bildirildi.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan B.S.'ın (20) yapılan sayımda bulunmadığı ve firar ettiği öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, B.S.'ın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
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