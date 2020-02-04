Bozüyük Açık Cezaevinden 1 kişi firar etti - Son Dakika

Bozüyük Açık Cezaevinden 1 kişi firar etti
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir kişinin firar ettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:29 Kaynak: İHA
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir kişinin firar ettiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan B.S.'ın (20) yapılan sayımda bulunmadığı ve firar ettiği öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, B.S.'ın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. - BİLECİK
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