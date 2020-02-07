Bozüyük Açık Cezaevinden bir kişi firar etti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bozüyük Açık Cezaevinden bir kişi firar etti - Son Dakika

Bozüyük Açık Cezaevinden bir kişi firar etti

6 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bozüyük Açık Cezaevinden bir kişi firar etti, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan İ.B.'nin (55) yapılan sayımda bulunmadığı ve firar ettiği öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, İ.B.'nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. - BİLECİK

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
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