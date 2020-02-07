Bozüyük Açık Cezaevinden bir kişi firar etti - Son Dakika

Bozüyük Açık Cezaevinden bir kişi firar etti
6 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:04 Kaynak: İHA
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan İ.B.'nin (55) yapılan sayımda bulunmadığı ve firar ettiği öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, İ.B.'nin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. - BİLECİK
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