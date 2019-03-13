Son Dakika Haberleri: Bozüyük Açık Cezaevinden Firar Etti

Bozüyük Açık Cezaevinden Firar Etti

1 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir kişinin firar ettiği bildirildi.

Bozüyük Açık Cezaevinden Firar Etti, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir kişinin firar ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ö.A.'nın (25) yapılan sayımda bulunmadığı ve firar ettiği öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, Ö.A.'nın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:50 Kaynak: İHA

Bilecik, Bozüyük, 3. Sayfa
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