Bozüyük Açık Cezaevinden Firar Etti
1 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir kişinin firar ettiği bildirildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesindeki Açık Ceza İnfaz Kurumundan bir kişinin firar ettiği bildirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ö.A.'nın (25) yapılan sayımda bulunmadığı ve firar ettiği öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, Ö.A.'nın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı. - BİLECİK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:50 Kaynak: İHA
Kırmızı Işıkta Geçip Can Almıştı, Iraklı Sanık İlk Duruşmada Serbest Bırakıldı
Kestiği Ağaç, 3 Çocuk Babasının Sonu Oldu
Polis, İntihar Etmek İçin Nehre Atlayan Kadını Kurtardı
Gözü Dönmüş Eş, Karısının İş Yeri Önünde Kendini Yakmaya Çalıştı