Bozüyük Açık Cezaevinden Firar Ettiler
1 saat önce
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan 2 mahkumun firar ettiği öğrenildi.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan 2 mahkumun firar ettiği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, O.Ç. (29) ve A.Ş. (29) isimli mahkumlar birer gün arayla Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar etti. Kolluk kuvvetleri, firar eden mahkumları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 11:33 Kaynak: İHA
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