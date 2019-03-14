Son Dakika Haberleri: Bozüyük Açık Cezaevinden İki Kişi Firar Etti

Bozüyük Açık Cezaevinden İki Kişi Firar Etti

2 saat önce

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan iki hükümlünün firar ettiği bildirildi.

Bozüyük Açık Cezaevinden İki Kişi Firar Etti, System.String[]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Açık Ceza İnfaz Kurumundan iki hükümlünün firar ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, D.Ç. (38) ve A.K. (29) isimli hükümlülerin akşam yapılan sayımda olmadıkları ve firar ettikleri öğrenildi. Kolluk kuvvetleri, her iki şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 02:56 Kaynak: İHA

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