Son Dakika Haberleri: Bozüyük AK Parti'de delege seçimleri yapıldı
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Bozüyük AK Parti'de delege seçimleri yapıldı

6 saat önce

Bozüyük AK Parti'de gerçekleştirilen ve yoğun katılımın yaşandığı delege seçimlerinde 400 delege belirlendi.

Bozüyük AK Parti'de delege seçimleri yapıldı, System.String[]

Bozüyük AK Parti'de gerçekleştirilen ve yoğun katılımın yaşandığı delege seçimlerinde 400 delege belirlendi. İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, olağan kongre öncesinde demokratik bir seçimi daha geride bıraktıklarını söyledi.


Başkan Ersoy, "Hiç bir huzursuzluk ve kargaşa yaşanmadan delege seçimlerimizi tamamladık. Teşkilatımız demokrasi adına örnek bir seçimi daha geride bırakmıştır. Parti üyelerimiz sandığa giderek özgür iradeleri ile delege seçimlerini yapmışlardır. Bugüne kadar olduğu gibi bu delege seçimlerimizde sükünet içerisinde ve yoğun bir katılımla gerçekleşmiştir. Üyelerimiz ve delegelerimizin yoğun katılımı partimize ne derece sahip çıkıldığının önemli bir göstergesidir. Bu da bizi son derece mutlu etmektedir. Bütün üyelerimizi delege seçimleri konusunda bilgilendirdik. Üye ve delegelerimiz de kurulan sandıklara giderek en demokratik haklarını yerine getirdiler. Partimiz içerisinde demokrasiyi her zaman en altlardan başlayarak en üste kadar uygulamaya çalışıyoruz. İnşallah delege seçimlerimiz camiamıza, vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olur. Delege seçimlerimizin ardından 7.'inci olağan kongremizin de demokrasi adına güzel bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. Üyelerimiz ve delegelerimize göstermiş oldukları demokratik olgunluktan dolayı da çok teşekkür ediyorum" dedi. - BİLECİK

AK Parti, Bozüyük, Politika

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 09:11 Kaynak: İHA
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