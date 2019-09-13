Bozüyük AK Parti İlçe Teşkilatından ziyaretler

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde AK Parti İlçe Teşkilatı üyeleri, İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy önderliğinde bir takım ziyaretler gerçekleştirdi.



Ziyaretlerle ilgili olarak açıklamalarda bulunan İlçe Başkanı Hüsnü Ersoy, "İlk olarak ilçede 11 yıl görev yapan ve İçişleri Bakanlığı Kararnamesiyle Kütahya iline tayini çıkan İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Güner'e teşekkür ziyaretinde bulunduk. Güzel ilçemize hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Ayrıca Hac farizasını yerine getiren Yediler Mahallemizin Muhtarı Ramazan Taylan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Hak Teala, Haccın manevi iklimini ve manevi coğrafyasını bizlere nasip eylesin" dedi. - BİLECİK