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Bozüyük Başsavcısı Mustafa Bükme göreve başladı - Son Dakika

Bozüyük Başsavcısı Mustafa Bükme göreve başladı

09.08.2021 17:41
Bozüyük Başsavcısı Mustafa Bükme göreve başladı, System.String[]

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) 2021 yılı yaz kararnamesiyle Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mustafa Bükme göreve başladı.

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) 2021 yılı yaz kararnamesiyle Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Mustafa Bükme göreve başladı.

Bozüyük'ün genel olarak güven ve huzur ortamının hakim olduğu bir ilçe görünümünde olduğunu belirten Başsavcı Mustafa Bükme, kendilerinin de Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı olarak güven ve huzur ortamının daha ileriye taşınması noktasında mücadele edeceklerini kaydederek, her zaman adaletin hakim olacağı bir yapı içerisinde görevlerini yapmaya gayret edeceklerini ifade etti.

Çorum Sungurlu doğumlu olan Başsavcı Mustafa Bükme, ilk olarak Muğla Ortaca ilçesinde görev yaptı. Ardından Elazığ'ın Maden ilçesi ve Muş ilinde görev aldı. Son olarak da 2021 yılı Temmuz ayı HSYK kararnamesiyle Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı. - BİLECİK

Bozüyük Başsavcısı Mustafa Bükme göreve başladı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Başsavcı, Bozüyük, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Bozüyük Başsavcısı Mustafa Bükme göreve başladı - Son Dakika


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