Bozüyük Belediye Başkanı Bakıcı 'Müzede Selfie Günü' Etkinliğine Katıldı
26 dakika önce
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'den fazla müzede düzenlenen "Müzede Selfie Günü" etkinliğine katıldı.
Bozüyük
Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 300'den fazla müzede düzenlenen "Müzede Selfie Günü" etkinliğine katıldı.
Geçen yıl ilk kez 17 Ocak'ta yapılan Müzede Selfie Günü (Museum Selfie Day) artık bir gelenek haline geldi. Bu yıl 16 Ocak'ta gerçekleşen etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'den fazla müzede dünya ile birlikte eş zamanlı olarak kutlandı. Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi'ne gelerek müzeyi ziyaret eden misafirler selfie çekip sosyal medya hesaplarında paylaşarak bu etkinliğe katılım sağladı. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı da Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi'nde müzeyi ziyaret etti. Müze personeli ile görüşen ve personel ile birlikte selfie yapan Başkan Bakıcı, ayrıca müzenin önünde de selfie çekerek Müzede Selfie Günü etkinliğine katıldı.
Öte yandan Bozüyük'ün ilk müzesi olan Bozüyük Belediyesi Şehir Müzesi ve Arşivi de "Müzede Selfie Günü" etkinliğine katılım sağlayan müzeler arasındaki yerini aldı. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:31 Kaynak: İHA
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