Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı 'En Başarılı Başkan' Seçildi
48 dakika önce
Bilecikin Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, 2018 yılının en başarılı belediye başkanı seçildi.
Bilecikin Bozüyük
Belediye Başkanı Fatih Bakıcı
, 2018 yılının en başarılı belediye başkanı seçildi.
Kent Başkan adlı Türkiye
genelinde aylık yayın yapan belediye haber dergisinin düzenlediği, Marmara
Bölgesindeki ilçe belediyeleri kategorisinde yapılan çevrim içi anketlerde en çok oy alan Belediye Başkanları içinde yer alan Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, bu önemli ödülün sahibi oldu. Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Kent Başkan Dergisi tarafından Türkiye genelinde yapılan ankette Marmara Bölgesi İlçeler Kategorisinde en yüksek oyu alarak '2018 Yılının en başarılı Belediye Başkanı' seçildi. Başarılı çalışmalarıyla yerel ve ulusal bazda sürekli adından söz ettiren Başkan Bakıcı, "Türkiye'nin dört bir yanından yerel yöneticilerin katıldığı bu platformlarda ilçemizi temsilen bulunmaktan gurur duyuyorum. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, desteklerini bizden esirgemeyen ve bizlere her zaman güç veren tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Marmara Bölgesi'ndeki ilçeleri kapsayan ankette en oy alarak bu ödüle sahip olmak bizlere nasip oldu" dedi.
"Kent Başkan 2018 Ödül Töreni" Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali
Kültür ve Kongre Merkezi'nde Büyük Birlik Partisi
(BBP
) Genel Başkanı Mustafa Destici
, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu
, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı
, Türkiye'nin 7 bölgesinden büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:55 Kaynak: İHA
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