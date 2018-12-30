Son Dakika Haberleri: Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın Mekke'nin Fethi Mesajı

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın Mekke'nin Fethi Mesajı

1 saat önce

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Mekke'nin Fethinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'nın Mekke'nin Fethi Mesajı, System.String[]
Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı Mekke'nin Fethinin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Fatih Bakıcı mesajında, Mekke'nin İslam ordusu tarafından fethedilişinin yıl dönümü dolayısıyla yeryüzü tarihinin değiştiğini, insanlığın içinde bulunduğu karanlık dehlizlerden aydınlığa kavuştuğunu ifade etti. Başkan Bakıcı mesajda ayrıca şu görüşlere yer verdi:

"Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) gücünün zirvesinde olmasına rağmen intikam yerine bağışlamayı seçerek insanların kalplerini İslam'a açmıştır. 'Size karşı konulmadıkça, size saldırılmadıkça, hiç kimseyle çarpışmaya girmeyeceksiniz, hiç kimseyi öldürmeyeceksiniz.' emrini vermişlerdir. Kan dökülmeden gerçekleştirilen bu fetih merhamet ve adaletin zirve noktasıdır. Bu fetih sadece bir zafer değildir. Zulümden adalete, karanlıktan aydınlığa kavuşmanın simgesidir. Fetih sonrasında peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) Kabe'de ilk hutbesini vermiş; 'Size bugün hiçbir başa kakma ve ayıplama yok. Allah, sizi bağışlasın. O, merhamet edenlerin en merhametlisidir. Gidiniz; sizler serbestsiniz' diyerek bütün dünyaya müsamaha ve insan hakları dersi vermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle başta İslam dünyası olmak üzere yeryüzünde yaşanan bütün zulümlerin, adaletsizliklerin, gözyaşının son bulmasını diler, Mekke'nin Fethinin yıl dönümünü kutlarım.". - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:07 Kaynak: İHA

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