Bozüyük Belediye Başkanı Mazbatasını Alarak Göreve Başladı

Bozüyük
Belediye Başkanı seçilen Mehmet Talat Bakkalcıoğlu
, mazbatasını alarak, göreve başladı.
31 Mart günü yapılan mahalli idareler seçiminde 46 bin 660 seçmenli Bilecik
'in Bozüyük ilçesinde 44 bin 278 seçmen sandık başına gitmişti. 157 sandıkta bin 40 oyun geçersiz sayıldığı seçimlerden CHP
'li Mehmet Talat
Bakkalcıoğlu 21 bin 784 oy olarak Bozüyük Belediye Başkanı olmuştu. Mevcut başkan AK Partili Fatih Bakıcı
ise; 16 bin 387 oy olarak ikinci olmuştu.
Yeni başkan mazbatasını aldı
Bozüyük Belediye Başkanı seçilen Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, bugün, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün
ve parti yöneticileri ile birlikte Bozüyük Adliyesine gelerek İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Erol Ormantepe'nin elinden mazbatasını aldı.
Bozüyük halkının teveccüh ve oylarıyla seçimi kazandıklarını anlatan Bakkalcıoğlu, "Adliyede İlçe Seçim Kurulu'nun YSK onaylı kararı ile mazbatamızı aldık. Artından ilçe meydanında Atamızın huzuruna çelengimizi bıraktık, saygı duruşumuz akabinde, İstiklal Marşımızı hep beraber haykırdık. Sonra, zafere kutlu yürüyüşümüz dualarla belediyemize ulaşarak son buldu. Sizler bize güvendiniz, şimdi sıra bizde. Hizmete yine beraber koşacağız. Bu süreçte bütün hemşehrilerimize çok teşekkür ederim. Kazanan Bozüyük oldu" dedi. - BİLECİK