Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Misafirlerini Ağırlıyor
29 dakika önce
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından kendisini tebrik etmeye gelen vatandaşları ağırlıyor.
Bozüyük
Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu
, mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından kendisini tebrik etmeye gelen vatandaşları ağırlıyor.
Başkan Mehmet Talat
Bakkalcıoğlu, kendisini ziyarete gelen Bozüyüklüleri makamında ağırladı. Vatandaşların her biri ile ayrı ayrı ile ilgilenen Başkan Bakkalcıoğlu, onlarla sohbet ederek nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Vatandaşlar da Başkan Bakkalcıoğlu'na görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar dilediler. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:32 Kaynak: İHA
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