Son Dakika Haberleri: Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Misafirlerini Ağırlıyor

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Misafirlerini Ağırlıyor

29 dakika önce

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından kendisini tebrik etmeye gelen vatandaşları ağırlıyor.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Misafirlerini Ağırlıyor, System.String[]
Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından kendisini tebrik etmeye gelen vatandaşları ağırlıyor.

Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kendisini ziyarete gelen Bozüyüklüleri makamında ağırladı. Vatandaşların her biri ile ayrı ayrı ile ilgilenen Başkan Bakkalcıoğlu, onlarla sohbet ederek nazik ziyaretleri için teşekkür etti. Vatandaşlar da Başkan Bakkalcıoğlu'na görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar dilediler. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:32 Kaynak: İHA

Bozüyük, Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Güncel
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