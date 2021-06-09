Bozüyük Belediye Tv ve Zengin İçerikli Videolarıyla Buluşmaya Hazır Mısınız? 09 Haziran 2021, 16: 08 - Son Dakika

BOZÜYÜK BELEDİYE TV KÜLTÜR-SANAT, EĞLENCE VE GÜNDEM İÇERİKLİ VİDEOLAR İLE ÇOK YAKINDA SİZLERLE

İzleyenlerine oldukça eğlenceli ve ilgi çekici içerikler sunmaya hazırlanan Belediyemiz tiyatro ekibi çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

Belediyemiz faaliyetleri ve her türlü etkinlik duyuruları ile yerel basın, web sitesi ve sosyal medya hesaplarından sonra şimdi de youtube kanalı ve zengin içerikli videoları ile çok yakında yayında olacak. Yayın hayatına başlayan Bozüyük Belediye Tv youtube kanalı; Belediyemizin her alanda yürüttüğü çalışmalar ile ilgili haberler, çeşitli etkinlikler ve organizasyonların yanı sıra Belediyemiz Tiyatro Ekibi tarafından hazırlanan kültür-sanat, eğlence ve gündem içerikli videoları ile izleyicilerinin karşısında olacak. Videolar youtube kanalının yanı sıra Bozüyük Belediye Tv ınstagram, facebook ve twitter hesaplarından da takip edilebilecek.

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BOZÜYÜK BELEDİYE TV KÜLTÜR-SANAT, EĞLENCE VE GÜNDEM İÇERİKLİ VİDEOLAR İLE ÇOK YAKINDA SİZLERLE

İzleyenlerine oldukça eğlenceli ve ilgi çekici içerikler sunmaya hazırlanan Belediyemiz tiyatro ekibi çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor.

Belediyemiz faaliyetleri ve her türlü etkinlik duyuruları ile yerel basın, web sitesi ve sosyal medya hesaplarından sonra şimdi de youtube kanalı ve zengin içerikli videoları ile çok yakında yayında olacak. Yayın hayatına başlayan Bozüyük Belediye Tv youtube kanalı; Belediyemizin her alanda yürüttüğü çalışmalar ile ilgili haberler, çeşitli etkinlikler ve organizasyonların yanı sıra Belediyemiz Tiyatro Ekibi tarafından hazırlanan kültür-sanat, eğlence ve gündem içerikli videoları ile izleyicilerinin karşısında olacak. Videolar youtube kanalının yanı sıra Bozüyük Belediye Tv ınstagram, facebook ve twitter hesaplarından da takip edilebilecek.