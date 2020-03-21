Bozüyük Belediyesi çalışanlarından 'evde kal' çağrısına destek - Son Dakika

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Bozüyük Belediyesi çalışanlarından 'evde kal' çağrısına destek
7 saat önce
Korona virüse karşı 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık çalışanlarının paylaştığı, "Biz senin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal" çağrısı, Bozüyük Belediyesi çalışanlarından da destek gördü.
Korona virüse karşı 7 gün 24 saat görev başında olan sağlık çalışanlarının paylaştığı, "Biz senin için burada kalıyoruz, sen de bizim için lütfen evde kal" çağrısı, Bozüyük Belediyesi çalışanlarından da destek gördü.
Bozüyük Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsle mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda
belediye çalışanları, ellerindeki "Biz sizin için burada çalışıyoruz, siz de bizim için lütfen evde kalın" pankartlarıyla salgına karşı evde kalınması konusuna dikkat çektiler. - BİLECİK
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:33 Kaynak: İHA
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