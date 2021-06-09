Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybolcuları 2.Lige Yükselme Grup Müsabakalarına Hazırlanıyor 09 Haziran 2021, 08: 38 - Son Dakika

BİZİM KIZLAR SAHADA

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kulübün yönetim kurulu üyeleri ile birlikte antrenmanlara başlayan voleybol takımının çalışmalarına katılarak sporculara kolaylıklar diledi.

Kadın Voleybol 2. Lige yükselme grup müsabakalarına katılmak için çalışmalarını yoğun olarak sürdüren Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı'na moral ziyaretinde bulunan Başkanımız Bakkalcıoğlu çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sporcular ve antrenörleri ile görüşerek sohbet eden Başkanımız Bakkalcıoğlu sporculara başarılar diledi. 2. Lige yükselme grup müsabakalarında ilk maçlarını 10 Haziran 2021 Perşembe günü Bilecik Merkez Spor Salonu'nda, saat 17'00'de oynayacak voleybol takımı Bilecik Gençlik Spor Voleybol Takımı ile karşılaşacak.

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BİZİM KIZLAR SAHADA

Belediye Başkanımız Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, kulübün yönetim kurulu üyeleri ile birlikte antrenmanlara başlayan voleybol takımının çalışmalarına katılarak sporculara kolaylıklar diledi.

Kadın Voleybol 2. Lige yükselme grup müsabakalarına katılmak için çalışmalarını yoğun olarak sürdüren Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Voleybol Takımı'na moral ziyaretinde bulunan Başkanımız Bakkalcıoğlu çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sporcular ve antrenörleri ile görüşerek sohbet eden Başkanımız Bakkalcıoğlu sporculara başarılar diledi. 2. Lige yükselme grup müsabakalarında ilk maçlarını 10 Haziran 2021 Perşembe günü Bilecik Merkez Spor Salonu'nda, saat 17'00'de oynayacak voleybol takımı Bilecik Gençlik Spor Voleybol Takımı ile karşılaşacak.