Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda çekilen resimler hayvan severleri ayağa kaldırdı - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda çekilen resimler hayvan severleri ayağa kaldırdı

22.02.2021 13:53
Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda çekilen resimler hayvan severleri ayağa kaldırdı, System.String[]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda çekilen fotoğraf kareleri hayvan severleri harekete geçirdi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda çekilen fotoğraf kareleri hayvan severleri harekete geçirdi. Yardımcısı Mahmut Fındık ise kendini savunarak, "Bu resimler çekilmeden 2 gün önce iyileştirmeye yönelik tadilat başlatılmıştır, bu nedenle ortam istenen şekilde olmayabilir" denildi.

Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda hayvanların kafese konularak, zor şartlar altında bakılması bir hayvan sever tarafından görüntülenirken, sosyal medyadan paylaşılan bu resim kareleri tepkilere neden oldu. Resim karelerinden bakımsızlıktan bir deri bir kemik kalmış hayvandan tutun, kafesler içine konulan ve pislik içinde duran kediler yer alıyor. Belediye ise, barınağın tadilata girdiği o yüzden bu görüntülerin oluştuğunu savundu.

"Bu resimler çekinmeden 2 gün önce iyileştirmeye yönelik tadilat başlatılmıştır, bu nedenle ortam istenen şekilde olmayabilir"

Konu hakkında açıklama yapan Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, "Geçen hafta sosyal medyada Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı ile ilgili fotoğraflarda, kedi dışkı kabı içinde kum yerine gazete parçaları ve kedinin dışkı kabındaki dışkısı görünmektedir. Beslenme kabı fotoğrafta yan taraftadır. İlk bakışta ilgisizlik gözlenmektedir. Ancak o fotoğrafların çekiminden 2 gün önce iyileştirmeye yönelik tadilat başlatılmıştır. Bu nedenle ortam istenen şekilde olmayabilir. Biz belediye olarak can dostlarımızı her gün açık alanlarda oluşturduğumuz beslenme odaklarına yem, ekmek gibi temin ederek onların bu kış şartlarında barınmalarına destek olmaktayız. Kaldı ki ben Veteriner Hekim Belediye Başkan Yardımcısıyım. Konunun bilincindeyim. Barınaktaki iyileştirme çalışmalarımız devam ediyor. Olabildiğince iyi ortamları can dostlarımıza hazırlama çabasındayız. Şahsım olarak ben bütün Bozüyüklü hayvan severlerin de bildiği gibi 38 yıl serbest klinisyen olarak kedi ve köpek muayenelerinden hiç ücret almadan hizmet vermiş bir hayvan severim" dedi. - BİLECİK

Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda çekilen resimler hayvan severleri ayağa kaldırdı
Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda çekilen resimler hayvan severleri ayağa kaldırdı
Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda çekilen resimler hayvan severleri ayağa kaldırdı
Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda çekilen resimler hayvan severleri ayağa kaldırdı
Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda çekilen resimler hayvan severleri ayağa kaldırdı

Mahmut Fındık, Bilecik, Bozüyük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nda çekilen resimler hayvan severleri ayağa kaldırdı - Son Dakika


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