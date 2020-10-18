Bozüyük Belediyesi hizmet binasına dev Azerbaycan Bayrağı asıldı - Son Dakika

Bozüyük Belediyesi kardeş ülke Azerbaycan'a destek olmak için hizmet binasına dev Azerbaycan Bayrağı astı.

Belediye Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, belediye hizmet binasına 6 metreye 9 metre büyüklüğünde olan bayrağın asılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davasında, onların yanında yer almak adına belediye binamıza Azerbaycan Bayrağını bizim Türk Bayrağımız ile birlikte astık. Azerbaycan Ordusu'nun verdikleri haklı mücadeleden zaferle ayrılacağından asla şüphemiz yok. Geçtiğimiz akşam sivil yerleşim yerlerine saldırarak, kardeşlerimize karşı savaş ve insanlık suçu işleyen Ermenistan'ı da kınıyor, lanetliyorum. Ayrıca dost ve kardeş Azerbaycan'ın 18 Ekim 1991 Bağımsızlık Günü'nü candan kutluyorum. Ulu Önderimizin de dediği gibi 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi bizim kederimizdir'" dedi. - BİLECİK