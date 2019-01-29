Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Gücüne Güç Katıyor

Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol takımı gerçekleştirdiği transferler ile gücüne güç katıyor.

Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Bayan Voleybol takımı gerçekleştirdiği transferler ile gücüne güç katıyor.



Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor, Karşıyaka Spor Kulübü, Balıkesir Voleybol Takımı, Trabzon İdmanocağı ve Nilüfer Belediyesi Voleybol takımlarında yardımcı antrenörlük yapan tecrübeli antrenör Emre Karagöz ile yardımcı antrenör olarak anlaştı. Ayrıca, Voleybola UPS alt yapısında başlayıp, BJK Spor Kulübü, Düzce Doraart Spor, Bolu Belediye Spor Kulübü ve Kahraman Kazan Spor'da voleybol oynayan başarılı sporcu Tuğçe Çalışkan'ı 4 sezondur 1. ligin başarılı takımı Karşıyaka Spor kulübünde forma giyen Begüm Hepkaptan'ı renklerine bağladı.



Ligde oldukça başarılı bir sezon geçiren Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor Voleybol Takımı gerçekleştirdiği transferler ile spor dünyasında adından oldukça sık söz ettirirken, Kulüp Başkanı ve Bozüyük Ticaret Odası Başkanı Veli Çelik; "Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu Spor kulübü olarak oldukça güzel bir sezon geçiriyoruz. Bize katılan oyuncular ve yardımcı antrenörümüz ile birinci lig hedefinde ilerliyoruz" dedi. - BİLECİK

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